Corona virüs salgınından böyle korunuyor: Kamyonu eve dönüştürdü

Gümüşhane'de 5 yıl önce doğada kamp yapmak için eski bir kamyon kasasını 12 metrekarelik eve dönüştüren tır şoförü Volkan Sarı, corona virüs salgını nedeniyle köyden uzaklaşıp ailesiyle bu kamyonda yaşamaya başladı.

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DHA 07.04.2020 - 10:13

Gümüşhane , Karamustafa köyünde oturan bir tır şoförü kamp yapmak için karavana dönüştürdüğü kamyon kasasında corona virüsten korunuyor.

Kamp yapmak için eski bir kamyon kasasını 12 metrekarelik eve dönüştüren tır şoförü Volkan Sarı (44), corona virüs salgını nedeniyle, köyden uzaklaşıp ailesiyle bu kamyonda yaşamaya başladı.

Merkeze bağlı Karamustafa köyünde oturan tır şoförü Volkan Sarı, 5 yıl önce kamp yapabilmek için bir kamyonun kasasını eve dönüştürmeye karar verdi. Kamyon kasasını söken Sarı, yerine tek odalı 12 metrekarelik ahşap ev yaptı.

Evde 5 kişilik yatak, mutfak dolabı, fırınlı soba, su tankı yer alıyor.

Corona virüs salgını nedeniyle köyden uzaklaşarak ıssız bir yere giden Sarı, eşi ve 2 çocuğuyla birlikte eve dönüştürdüğü kamyonda kalıyor.

'CORONA VİRÜSTEN KORUNUYORUZ' Kamyon evi 2 ayda tamamlandığını anlatan Volkan Sarı, "Kamyonet kaderine terk edilmişti. Cazip bir rakama aldım ve kendi imkanlarımla tamir ettim. Doğada kamp yapıyorduk, şimdi ise corona virüsten korunmak için kullanıyoruz. Kamyonla köy dışındaki bahçemize geldik. Çocuklarımızla beraber konaklıyoruz'' dedi.