Corona virüs seyahat alışkanlıklarını nasıl değiştirecek?

Tüm dünyada durma noktasına gelen turizm sektöründe normale dönüşte hala net olmayan sorular kafalarda çınlarken, kesin olan bir şey var ki o da corona virüs sonrası seyahatin artık eskisi gibi olmayacağı. Peki, gelecekte seyahatler nasıl olacak? Amerikan seyahat dergisi Travel + Leisure turizm sektörünün uzmanlarına bu durumu sordu. İşte tatil anlayışının nasıl değişeceğine dair tahminler…

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ntv.com.tr 18.05.2020 - 11:13

'YAVAŞ'A DÖNÜŞ Öncelikle insanların ilk etapta, senelerce olmasa bile aylarca, kendi ülkelerinde yerelde seyahat etmeye odaklanacakları düşünülüyor.

Seyahat lerde mümkünse daha az uçak yolculuğu kullanılması öneriliyor, yabancılarla temastan daha rahat kaçınılabilecek tren ya da kara yolculuklarına, daha doğru tercih gözüyle bakılıyor. Dolayısıyla varılacak yere en hızlı şekilde varmamızı sağlayan uçak yolculukları yerine daha ‘yavaş’ bir ulaşım revaçta olacak.

OTELLER İÇİN YEPYENİ STANDARTLAR 'Yüksek standartta hijyen, temizlik, sosyal mesafe' gibi olması gereken kuralların, oteller tarafından bilgilendirici güvenlik rehberleriyle ciddi anlamda paylaşılması gerektiği düşünülüyor.

Dijital check-in ve check-out şeklinde temasın azaltılması, maske ve eldiven sağlanması, kağıt kullanımının azaltılması, sık kullanılan alanların dezenfeksiyonu, ortak alanların sosyal mesafe dikkate alınarak kısa süreler kullanılması gibi pek çok değişik uygulama, oteller ön planda olacak gibi görünüyor.

VİLLA KONAKLAMALARININ YÜKSELİŞİ Uzmanlara göre insanlar, sosyalleşmeden tatil yapmak ve seyahat etmek isteyecek. Bunun için en mantıklı gelen yöntemler birisi villa kiralamak.

Yunan lüks villa kiralama şirketi White Key Villas'in Direktörü'nün açıklaması, rezervasyonlarda bu yaz için artış görünmese bile çoğu kişinin villa kiralamayı, otelde konaklamaya tercih edeceği yönünde. Yeni normalleşme sürecine dönüldüğünde, profesyonel anlamda yönetilen özel villalar, global anlamda en güvenli konaklama tercihi olacak gibi.

HAVACILIK İÇİN BÜYÜK DEĞİŞİKLİKLER Temassız ateş ölçme, parmak iziyle hızlı virüs testi, maske kullanım zorunluluğu, maske temini gibi tedbirler, bazı havayolu şirketlerinin gerçekleştirdiği yeniliklerden bir kaçı.

Uzmanların görüşlerine göre bagaj karusellerinin ve güvenlik hatlarının, sosyal mesafeyi aşmayacak şekilde yapılandırılması göz önüne alınmalı. Travel + Leisure'ın haberine göre uçak koltuk üreticisi Aviointeriors'ın yolcuların arasına transparan bariyerler koyan dizaynının da yeni uygulamalar arasına gireceği tahmin ediliyor.

CRUISE SEKTÖRÜ İÇİN SORUNLAR Gelelim Cruise sektörüne. Turizm uzman görüşüne göre en büyük mücadeleyi verecek olan gemi seyahat sektörü, iş modellerini tekrar yapılandırmak zorunda kalacak. Bu süreçte limanlara yanaşma yasağı getirilen ve denizin ortasında karantinaya alınan gemiler gibi durumlar yaşandı.

Yeni uygulamalar arasında yolcu sayısının azaltılması, gemiye iniş ve biniş şekillerinin mesafeli olacak şekilde yeniden yapılandırılması gibi yeniliklerin olacağı düşünülüyor.

AŞIRI KALABALIK TURİZM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Uzmanlar tarafından aşırı kalabalık turizmin ve hızlı seyahatin bazı açılardan sona geldiği düşünülüyor.

Kalabalığı azaltmak için ise müze, tarihi ya da turistik lokasyonlarda Roma Borghese Galerisi'nin yaptığı gibi süreli biletler ayarlanabilir. Ayrıca ekonomik olarak zora düşen insanların, para biriktirip daha az ama daha anlamlı seyahatler yapmaya başlayacağı düşünülüyor.

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