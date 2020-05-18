Corona virüs seyahat alışkanlıklarını nasıl değiştirecek?

ntv.com.tr 18.05.2020 - 11:13
Öncelikle insanların ilk etapta, senelerce olmasa bile aylarca, kendi ülkelerinde yerelde seyahat etmeye odaklanacakları düşünülüyor.
Temassız ateş ölçme, parmak iziyle hızlı virüs testi, maske kullanım zorunluluğu, maske temini gibi tedbirler, bazı havayolu şirketlerinin gerçekleştirdiği yeniliklerden bir kaçı.
Uzmanlar tarafından aşırı kalabalık turizmin ve hızlı seyahatin bazı açılardan sona geldiği düşünülüyor.
Kalabalığı azaltmak için ise müze, tarihi ya da turistik lokasyonlarda Roma Borghese Galerisi'nin yaptığı gibi süreli biletler ayarlanabilir. Ayrıca ekonomik olarak zora düşen insanların, para biriktirip daha az ama daha anlamlı seyahatler yapmaya başlayacağı düşünülüyor.