Corona virüs sonrası tatile çıkmanız için size ödeme yapacak ülkeler

JAPONYA

Corona virüs salgını ardından ilan edilen ve yaklaşık 2 ay süren OHAL sonrası hayatın yavaş yavaş normale dönmeye başladığı Japonya’da hükümet, salgın nedeniyle büyük darbe alan turizm sektörü için çıkış yolu arıyor. Bu kapsamda Japon hükümeti tursitlerin geri dönmesini sağlamak için yurtdışından gelenlerin uçak biletlerinin yarısını ödeyebilir. Uzak Doğu ülkesinde şu anda diğer turizm teşvikleri de tartışılıyor.