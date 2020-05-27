Corona virüs sonrası tatile çıkmanız için size ödeme yapacak ülkeler

ntv.com.tr 27.05.2020 - 09:57 | Son Güncelleme : 27.05.2020 - 10:40
İtalya'nın güneyinde yer alan Sicilya, yabancı ziyaretçileri adaya geri çekmeye çalışıyor.
Bu kapsamda turistlerin bir otelde geçirdiği her üç gecenin biri ücretsiz olacak, müzelere giriş ücreti alınmayacak.
Ayrıca ziyaretçilerin uçak bileti ücretlerinin yarısı da karşılanacak.
Mart ve Nisan aylarında turizmden 1 milyar euroluk zarar ettiğini açıklayan hükümet, programa fon sağlamak için 50 milyon euro kaynak ayırdı
Corona virüs salgını ardından ilan edilen ve yaklaşık 2 ay süren OHAL sonrası hayatın yavaş yavaş normale dönmeye başladığı Japonya’da hükümet, salgın nedeniyle büyük darbe alan turizm sektörü için çıkış yolu arıyor. Bu kapsamda Japon hükümeti tursitlerin geri dönmesini sağlamak için yurtdışından gelenlerin uçak biletlerinin yarısını ödeyebilir. Uzak Doğu ülkesinde şu anda diğer turizm teşvikleri de tartışılıyor.
Hükümet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, "seyahate çık" kampanyası başlatmaya hazırlanan Japonya, ülke içinde seyahat edecek olanlara günlük 20 bin yene varan (yaklaşık bin 250 lira) devlet desteği sağlayacak.
Temmuz ayında başlaması beklenen uygulama ülkedeki seyahat acentelerinden ya da geleneksel tarzdaki "Ryokan" otellerinden yapılacak rezervasyonları kapsayacak. Konaklama yapılacak tesisin yakınındaki restoran ve mağazalarda geçerli olacak indirim kuponlarıyla birlikte tatil masrafının yarısını karşılayacağı öğrenilen hükümet, turizm sektöründe meydana gelen talep daralmasının önüne geçmeyi hedefliyor.
Öte yandan kampanyanın yurt dışından ülkeye gelecek turistlerin seyahat masraflarını kapsamayacağı ifade ediliyor.
Cancun tatil köyleri, turistlere ücretsiz otel konaklamalar sunmayı amaçlıyor. Cancun Oteller Birliği'ne göre, yeni sezonda ziyaretçilere "Cancun'a Gel 2 × 1" teklifi yapılacak.
Bulgaristan'daki bazı plajlarda girişlerin yanı sıra şezlong ve şemsiye gibi olanaklar da ücretsiz olacak.
Hükümet tatilleri için turistlere ödeme yapmayacak olsa da, teklif, aileleri para biriktirmelerine yardımcı olarak geri dönmeye teşvik edecek.
Üç aylık düzenlenen uçuş planlamasına göre, Haziran ayında yurt dışına 19 ülkeye 23 noktada haftalık 75 frekans uçuş gerçekleştirilecek. Bu noktalar ise Kanada Toronto, Kazakistan Almatı, Afganistan Kabil, Japonya Tokyo, Çin Şanghay, Güney Kore Seul, Singapur, Danimarka Kopenhag, İsveç Stockholm, Norveç Oslo, Almanya'da Frankfurt, Berlin, Düsseldorf ve Münih, Avusturya Viyana, Hollanda Amsterdam, Belçika Brüksel, Beyaz Rusya Minsk, Gürcistan Tiflis, Lübnan Beyrut, Kuveyt ve İsrail Tel-Aviv.
Haziran ayında yurt dışı uçuşlarına başlamayı planlayan Türk Hava Yolları Temmuz ve Ağustos ayında ise uçuşlarını arttıracak.
Yapılan planlamaya göre THY Temmuz ayında 74 ülke ve 103 noktaya haftalık 572 frekans, Ağustos ayında ise 98 ülke 160 noktaya 937 frekans uçuş yapmayı planladı. Bu şekilde uçuşlar üç aylık dönemde kademeli olarak artırılacak.