Corona virüs vakası görülmeyen yaylada yaşıyorlar

DHA 01.05.2021 - 06:20
Corona virüs tedbirleri kapsamında alınan 17 günlük 'tam kapanma' kararının ardından Rize’de kentten kırsala çıkışlar başladı. Kırsal mahallelerde ve yaylalarda evleri olanlar, doğanın içerisinde izole oluyor, bağ ve bahçe işleri yaparak vakit geçiriyor.
Hızır Kahraman da "Hayvanlarla uğraşarak zaman geçiriyoruz. Yeni gelenler olursa uzaktan 'hoşgeldin' deriz yanlarına yaklaşmayız. Bahar geldi, doğa yeşerdi. Şimdi köyler çok keyifli, Biz de bağ bahçe işlerinde uğraşıyoruz zaman geçiriyoruz" dedi.
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