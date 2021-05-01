Corona virüs vakası görülmeyen yaylada yaşıyorlar

Rize'de, 17 günlük 'tam kapanma' öncesi yaylalara çıkanlar, doğanın içerisinde izole oluyor. İkizdere ilçesinde corona virüs vakası görülmeyen Petran Yaylası'nda ise yaz-kış yaşayanlar, bağ ve bahçe işleri ile vakit geçiriyor. Yöre halkı, maskeli birileri geldiğinde unuttukları corona virüsü hatırladıklarını söylüyor.

DHA 01.05.2021 - 06:20

Corona virüs vakası görülmeyen yaylada yaşıyorlar - 1

Corona virüs tedbirleri kapsamında alınan 17 günlük 'tam kapanma' kararının ardından Rize’de kentten kırsala çıkışlar başladı. Kırsal mahallelerde ve yaylalarda evleri olanlar, doğanın içerisinde izole oluyor, bağ ve bahçe işleri yaparak vakit geçiriyor.

Corona virüs vakası görülmeyen yaylada yaşıyorlar - 2
İkizdere ilçesinde doğal güzelliği ile öne çıkan ve corona virüs vakası görülmeyen Petran Yaylası'ndaki ahşap evlerinde kalanlar, komşuları ile temas sağlamadan temiz havasının keyfini çıkarıyor.
Corona virüs vakası görülmeyen yaylada yaşıyorlar - 3
Yaz kış yaylada yaşayanlar, kısıtlamadan etkilenmiyor, arazide çalışmayı sürdürüyor.
Corona virüs vakası görülmeyen yaylada yaşıyorlar - 4

"MASKELİ BİRİ GELİRSE CORONA VİRÜSÜ HATIRLIYORUZ"

Fatma Havuz kapanma döneminin kendilerini etkilemediğini belirterek "Sabah kalkıyoruz hayvanlarımızla uğraşıyoruz, sonra bağ bahçe işleri yapıyoruz. Bu güzel havanın keyfini çıkartıyoruz. Coronayı düşünmüyoruz. Dışarıdan gelenler olursa da yanlarına gitmiyoruz" dedi.
Corona virüs vakası görülmeyen yaylada yaşıyorlar - 5
Ayşe Kahraman ise "Televizyonlarda marketlerdeki kalabalıkları görüyorum üzülüyorum. Köylere gelsinler, inek bakar tavuk kışlarlar, doğa ile buluşup zaman geçirirler. Burada her şey doğal. Dışarıdan gelen olursa yüzünde maske gördüğümüzde unuttuğumuz corona virüsü hatırlıyoruz" diye konuştu.
Corona virüs vakası görülmeyen yaylada yaşıyorlar - 6

Hızır Kahraman da "Hayvanlarla uğraşarak zaman geçiriyoruz. Yeni gelenler olursa uzaktan 'hoşgeldin' deriz yanlarına yaklaşmayız. Bahar geldi, doğa yeşerdi. Şimdi köyler çok keyifli, Biz de bağ bahçe işlerinde uğraşıyoruz zaman geçiriyoruz" dedi.

200 YILLIK GELENEK! SNOWBOARD'UN KARADENİZLİ ATASI: PETRANBOARD

Corona virüs vakası görülmeyen yaylada yaşıyorlar - 7
Corona virüs vakası görülmeyen yaylada yaşıyorlar - 8
Corona virüs vakası görülmeyen yaylada yaşıyorlar - 9
Corona virüs vakası görülmeyen yaylada yaşıyorlar - 10
Corona virüs vakası görülmeyen yaylada yaşıyorlar - 11

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER