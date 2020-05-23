Corona virüs vakasının görülmediği Amasra, ilk kez bayramı turistsiz geçirecek

Şimdi ise tarihi günlere hazırlanıyoruz. Bayramda sadece hemşerilerimiz ile bu bayramı geçireceğiz. Virüs konusu çıktığı günden bu yana Amasra’da mülki idare ve belediye olarak çok iyi sınav verdik. Bir taraftan da corona virüs sonrasında sağlıklı günlerde turistlerimizi en iyi şekilde ağırlamak için hazırlıklarımızı yaptık. Tabi önceliğimiz sağlık yeni dönemde de bu süreci atlatmayı umuyoruz. Öte yandan tarihimizde biz böyle bir pandemi ile karşılamadı. Bu da hepimize şaşkınlık olarak yansıyor” dedi.