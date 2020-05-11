Corona virüs Yunan adalarını da vurdu: Turizm cenneti Santorini hayalet adaya dönüştü

ntv.com.tr - Reuters 11.05.2020 - 11:55
Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki adalarından Santorini, ülkenin en çok turist çeken yerlerinden biri olarak biliniyor.
73 kilometrekarelik yüzölçümüyle diğer adalara oranla daha küçük bir ada olan Santorini, evleri ve tarihi yapısıyla dikkat çekiyor.
Ada mimarisinde kullanılan mavi ve beyaz renkler ile kendine özgü bir görsel kimliğe sahip. Mavi rengin Ege Denizi'ni, beyazın ise dalgaları sembolize ettiğine ilişkin görüşler de mevcut.
Antik zamanlarda meydana gelen büyük bir volkanik patlama sonucunda bugünkü krater görüntüsüne sahip olan Santorini'yi yılda 1 milyonun üzerinde turist ziyaret ediyor.
3500 yıl öncesine kadar yerli halk Minoanlılar'a ev sahipliği yapmış ve o zamanlar bir daire şeklinde olan Santorini, volkanın patlaması sonrası ortası sular altına gömülünce bugünkü şeklini almış. Bazı arkeologlarca Kayıp Şehir Atlantis'in burası olabileceğini düşünülüyor.