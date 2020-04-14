Corona virüse karşı kamyon evde izolasyon

Kış ayında olmamıza rağmen yollarımız açık. Burada her şey doğal. Yiyeceğimiz, içeceğimiz var; yediğimiz, içtiğimiz doğal. Burada kalarak, kendimizi corona virüse karşı koruyoruz. Herkes evde kalsın, corona virüse dikkat edelim" diye konuştu.