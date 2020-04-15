Corona virüse karşı yaylada ahşap karavanda kalıyor

Özel sektörde çalışan ve bir ay izin alan Coşkun, corona virüs salgını nedeniyle, köyden uzaklaşıp eşi ve çocuğu ile çıktığı deniz seviyesinden 2 bin 100 metre yükseklikteki Aybolos Yaylası'nda yaşamaya başladı.

Koronavirüs salgınından korunmak için ailesi ile karavanla yaylaya çıktığını anlatan Emre Coşkun, "Özel bir maden şirketinde çalışıyorum. Corona virüsten dolayı bize bir ay izin verdiler. Ben de geldim, son eksiklerimi tamamlayıp karavanla yaylaya çıktım. Çocuğumuz var hiçbir yere çıkamıyoruz. Ama burada ormanın içerisinde kendimizi daha iyi izole edeceğiz" dedi.