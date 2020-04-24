Corona virüsten habersiz 25 günü okyanusta geçirdiler

YILLARDIR TANIDIĞIMIZ İNSANLAR ÖLDÜ

Şubat ayında Çin'de bir virüs salgını olduğunu ancak dünyaya yayıldığını bilmediklerini ifade eden Elena "Ancak 25 gün sonra Karayipler'e vardığımızda anladık neler olduğunu’ dedi. Eşi Ryan ise “Vardığımızda bunun bitmediğini ve tüm dünyaya bulaştığını fark ettik” diye ekledi. Salgında en çok etkilenen ülkelerin İtalya olduğunu gözyalşları içierisinde öğrenen Elena, yaşadığı duygu dolu anları şu sözlerle anlattı: "Memleketim, dünyanın en kötü etkilenen yerlerinden biri olan İtalya'nın Lombardiya bölgesinde. Ryan ve ben, adaya yerleşene ve babamı aramayı başarana kadar ailemizi nasıl etkilediğini fark etmemiştik. Bu zor bir sohbetti. Babam, bana panik yapmamamı söyledi ama memleketimden bir fotoğraf gönderdikten sonra durumun ciddiyetinin farkına vardım ve şok oldum. Ailem güvende ve altı haftadan fazla bir süredir kilit altında, ancak yıllardır tanıdığımız insanlar öldü"