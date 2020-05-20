Coronadan uzak doğayla iç içe tatil: Kamp, karavan ve bungalov tesislerine yoğun talep

"MANAVGAT KAMP TURİZMİNE HAZIR"

Türkiye'nin yatak sayısı bakımından en büyük destinasyonu olan Manavgat ilçesindeki tek kamping ve karavan oteli olan belediyeye ait Boğaz Otel de corona virüs salgını sonrasında hizmete başlamak için bakanlık tarafından uygulama genelgesinin çıkarılmasını bekliyor. Mülkiyeti Manavgat Belediyesi'ne ait olan ve yine belediye tarafından Boğaz Otel, salgınla birlikte faaliyetine ara verdi. Geçen günlerde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından, turizm sektörünün paydaşlarıyla gerçekleştirilen toplantıda açıklanan eylem planının ardından Boğaz Otel de yeni döneme uygun hazırlıklarını tamamladı. Otelde, bakanlığın kamping oteller için yayınlayacağı genelgeye göre hareket edilecek.

Manavgat'ın Boğaz mevkiinde bir yanında deniz, diğer yanı ırmak olmak üzere toplam 60 bin metrekarelik bir alanda kurulu olan Boğaz Otel'de normal zamanlarda aynı anda 10 karavan ve 50 çadırlık kamp alanıyla birlikte 16'da normal oda bulunuyor.