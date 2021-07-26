Çorum'un tarih kokan nostaljik sokağı

TARİHİ FOTURAFCI'YA YOĞUN İLGİ

Sokakta bulunan fotoğraf dükkanı da ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor. Yöresel bir kelime olan 'foturafcı' isminin verildiği ve adeta mini bir müzeyi andıran dükkan, 1960 ve 1970'li yıllara ait bir fotoğrafçı dükkanının imitasyonunu anımsatıyor.

Dükkanda satılık veya teşhir edilmesi gereken ürünlerin yanı sıra 1970'li yıllara ait kasetler, pikap, televizyon, plaklar, pullar, eski çerçeveler, ecza dolabı, duvar halısı, tel dolap ve aile fotoğrafları bulunuyor.

Fotoğraf dükkanını görenler teşhir edilen eşyaları satın almak istese de satış yapılmıyor. Ayrıca dükkanın yan tarafında da ziyaretçilerin fotoğraf çekinmeleri için ayrı bir alan bulunuyor.