Covid-19 pasaportları: Avrupa ülkeleri ne yapıyor?

İlk olarak İsrail'de tanıtılan Covid-19 pasaportları, sağlık kartı, yeşil geçiş, güvenli bilet ve corona geçişi gibi çeşitli isimlerle kullanılıyor.

Bunlar, corona virüse karşı tam olarak aşılandığınızı, virüsten iyileştiğinizi veya testinizin negatif çıktığını gösteren bir QR kodu taşıyan kağıt veya dijital bir belgeden oluşuyor.

'AŞI PASAPORTU'NA DAİR BİLİNMESİ GEREKEN HER ŞEY