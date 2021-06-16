Covid-19 vakalarının düşmesi ve aşılamanın artması turizmi hareketlendirdi

Güney Ege'nin en önemli turizm destinasyonu Muğla için İngiltere ve Rusya'nın önemli bir pazar olduğunun altını çizen Bülbüloğlu, şunları söyledi:

"Şu an yerli turistte hareketlilik var. Otellerimizin yüzde 35-40'ı açık. Dış pazarda ise Ukraynalı misafirlerimiz ağırlıklı ancak başka ülkelerden de misafirlerimiz var. Ancak normale dönmemiz için Rusya ve İngiltere'den turist akışının olması şart. Aşılamanın yüzde 50'yi geçmesi ve Covid-19 vaka sayısının 100 binde 20 civarında olması halinde hem İngiltere hem Orta Avrupa, Hollanda, Almanya, Belçika pazarlarımız da uçmaya başlayacaktır"