Çubucak Tabiat Parkı'nda doğayla başbaşa tatil keyfi

Adana'dan gelen Mehmet Benzer, "15 yıldır ailemle beraber Çubucak Tabiat Parkı'na tatile geliyoruz. Burada biz bir aileyiz. Adana'da mahallemizde kimse birbirini pek tanımaz, ama burada herkes birbirini tanır ve selam eksik olmaz" şeklinde konuştu.

Ahmet Çetin Aksan ise, 30 yıl polislik yaptıktan sonra emekli olduğunu belirtip, "18 yıldır Çubucak Tabiat Parkı'nda ailemle kamp yaparım. Burada sınıf ayrımı yok, orta ve zengin kesim huzuru bulur" dedi.