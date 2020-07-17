Cunda Adası'na yeni bir plaj

Balıkesir'in Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık 'ta vatandaşların yararlanabilmesi için, yeni plajlar ve işletmeler açtıklarını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde alt yapısı tamamlanan ve çevre düzenlemesi gerçekleştirilen Cunda Adası'nda arka denizde hizmete açılan yeni plaj daha ilk günden vatandaşların ilgisiyle karşılaştı.

Başkan Ergin, Cunda Arka Deniz Plajı' nın, doğal güzelliği, kumu ve yeşil çevresi ile mavi bayrak almaya aday plajlar arasında yer aldığını söyledi.

Öte yandan plajın yanına kafeterya da açıldı. Belediye tarafından işletilen, otopark, plaj, restoran ve kafeteryaların sayısı 16'ya yükseldi.