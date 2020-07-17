Cunda Adası'na yeni bir plaj

Balıkesir'in gözde turizm merkezi Cunda Adası, masmavi denizi ve her bütçeye uygun konaklama seçenekleriyle tatilcileri memnun ediyor. Cunda, tüm güzelliklerinin arasında, arka deniz mevkiinde yeni bir plaja kavuştu.

İHA 17.07.2020 - 10:20 | Son Güncelleme : 17.07.2020 - 11:13

Cunda Adası'na yeni bir plaj - 1

Balıkesir'in Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık'ta vatandaşların yararlanabilmesi için, yeni plajlar ve işletmeler açtıklarını söyledi. 

AYVALIK GEZİ REHBERİ

Cunda Adası'na yeni bir plaj - 2

Geçtiğimiz günlerde alt yapısı tamamlanan ve çevre düzenlemesi gerçekleştirilen Cunda Adası'nda arka denizde hizmete açılan yeni plaj daha ilk günden vatandaşların ilgisiyle karşılaştı. 

Cunda Adası'na yeni bir plaj - 3

Başkan Ergin, Cunda Arka Deniz Plajı'nın, doğal güzelliği, kumu ve yeşil çevresi ile mavi bayrak almaya aday plajlar arasında yer aldığını söyledi. 

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Öte yandan plajın yanına kafeterya da açıldı. Belediye tarafından işletilen, otopark, plaj, restoran ve kafeteryaların sayısı 16'ya yükseldi.
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Cunda Adası'na yeni bir plaj - 6

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