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Dağ yamaçlarında adrenalininizi tavan yaptıracak uyku kapsülleri

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Dünyanın gizli kalmış köşelerinden birindeyiz yine: Peru’nun kutsal vadileri… Bu camdan yapılmış uyku kapsüllerine bayılacaksınız.

  • 1

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    Oraya vardığınızda, dağın yamacında asılı üç şeffaf kapsül göreceksiniz. Bu da nedir? diye sormayın, mükemmel birer uyku kapsülü bunlar. 

  • 2

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    Baktığınız anda ürpereceğiniz bu kapsüller, Peru’nun Cusco kentinin uçurumlarından birine asılı şekilde duruyor ve cesur misafirlerini ağırlıyor.

  • 3

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    Bu uyku kapsüllerine ulaşmak ise fotoğraflardan da tahmin edeceğiniz gibi pek kolay değil. Ya 122 metre yukarıya tırmanmanız ya da zorlu bir yürüyüş parkurunu kat etmeniz gerekiyor. Belki de yürüyüş, mistik manzaranın da tadını çıkarmak açısından daha doğru bir tercih olabilir.

  • 4

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    Yedi metre uzunluğunda ve 2,5 metre yüksekliğinde olan bu kapsüller, hava sıcaklığına dayanıklı malzemelerden üretilmiş. İçeride dört kişilik yatak, mutfak ve banyo bulunuyor. 

  • 5

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    Bunların yanı sıra altı pencere ve dört havalandırma kanalı, hiç tahmin etmeyeceğiniz bir konfor sunuyor.
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    Ne dersiniz? Belki siz de bir gün ilginç bir tatil yapmayı düşünür; cesaretinizi toplayıp bu sıra dışı kapsülleri deneyimleyebilirsiniz.
  • 7

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    Kaynak: Brandlifemag.com
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