Dağ yamaçlarında adrenalininizi tavan yaptıracak uyku kapsülleri

Bu uyku kapsüllerine ulaşmak ise fotoğraflardan da tahmin edeceğiniz gibi pek kolay değil. Ya 122 metre yukarıya tırmanmanız ya da zorlu bir yürüyüş parkurunu kat etmeniz gerekiyor. Belki de yürüyüş, mistik manzaranın da tadını çıkarmak açısından daha doğru bir tercih olabilir.