Dağcılar 4 bin 135 rakımlı Cilo Sat Dağları'na çıktılar

"HAKKARİ'NİN DAĞLARI TURİZME AÇILSIN"

Cilo Dağcılık Kulübü Başkanı Hacı Tansu, normalleşme süreci ile birlikte Cilo-Sat Dağları’na çıkan ilk dağcı kafile olduklarını belirterek, "Öncü grup olarak Cilo Dağları’nın son halini görmek ve bu bölgeye yapacağımız turizm faaliyetleri için bir ön keşif adına sadece beş kişi geldik. Geçen yıl özel izinle gelmiştik. İnşallah yakın zamanda ilimiz turizmine ve ekonomisine ciddi katkı sağlayacak adımlar atılır.