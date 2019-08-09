Dağcılar Nemrut Dağı'nda zirve yaptı

"Çok güzel bir görüntü vardı. Zirvede kahvaltı yaptık sonra güvenli bir şekilde kayalardan indik. Sabah zirveye erken çıkabilmek için uzun süre mola vermeden yürüdük. Herkesin buraya çıkmasını istiyoruz. Her hafta Nemrut ve bölgenin diğer dağlarına ekipler getiriyoruz. Geçen hafta 34, bu hafta 18, haftaya da 50 kişi getirmeyi planlıyoruz. Bu bölgeyi tanıtmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gelsinler bu doğanın güzelliğini görsünler"