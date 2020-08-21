Dağcıların yeni gözdesi 'Şahinkaya' ekopark projesiyle turizme kazandırılacak

TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Türkiye'nin doğa sporları açısından yüksek potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Şahinkaya'nın da dağ sporları için ideal ve özel bir bölge olduğunu vurgulayan Hacısalihoğlu, yıllardan beri Şahinkaya'da dağ sporları yapıldığını aktardı.

Hacısalihoğlu, amaçlarının, Şahinkaya'nın dağ sporları açısında sahip olduğu potansiyeli geniş bir kullanıcı tabanına yaymak olduğunu belirterek, "Ülkemizi uluslararası doğa sporları açısından tanıtmaya da katkı sağlamak doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.