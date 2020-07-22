Dağın içi oyularak yapılan İnönü Mağaraları tarihi ve doğasıyla görenleri hayran bırakıyor

Ankara'nın Güdül ilçesinde dağın içi oyularak yapılan İnönü Mağaraları, tarihi ve doğasıyla görenleri hayran bırakıyor.

İHA 22.07.2020 - 12:06

Dağın içi oyularak yapılan İnönü Mağaraları tarihi ve doğasıyla görenleri hayran bırakıyor - 1

Ankara'ya 90 kilometre uzaklıkta bulunan İnönü Mağaraları'nın tarihinin milattan önce 2000'li yıllara Hititler dönemine uzandığı tahmin ediliyor.

Dağın içi oyularak yapılan İnönü Mağaraları tarihi ve doğasıyla görenleri hayran bırakıyor - 2

Kirmir Çayı vadisi boyunca kayalara oyulmuş mağaralar, Kültür Bakanlığı Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 1. derece arkeolojik ve doğal sit alanı olarak koruma altında bulunuyor.

Dağın içi oyularak yapılan İnönü Mağaraları tarihi ve doğasıyla görenleri hayran bırakıyor - 3
Tarihi güzelliği ile vatandaşları kendine çeken İnönü Mağaraları, doğasıyla da büyülüyor.
Dağın içi oyularak yapılan İnönü Mağaraları tarihi ve doğasıyla görenleri hayran bırakıyor - 4

Merdivenlerden çıkarak dağın ortasına oyulu mağaralara ulaşan vatandaşlar, Kirmir Çayı ve çevresindeki doğal güzelliği yukarıdan seyretmenin keyfini çıkarıyor.

Dağın içi oyularak yapılan İnönü Mağaraları tarihi ve doğasıyla görenleri hayran bırakıyor - 5

İnönü Mağaraları ve çevresi drone ile de havadan görüntülendi.

Dağın içi oyularak yapılan İnönü Mağaraları tarihi ve doğasıyla görenleri hayran bırakıyor - 6

DUVAR YAZILARI TEPKİ ÇEKTİ

Koruma altındaki tarihi mağaralara bazı kişilerce yazılan yazılar ise ziyarete gelen vatandaşların da tepkisini çekti. 

Dağın içi oyularak yapılan İnönü Mağaraları tarihi ve doğasıyla görenleri hayran bırakıyor - 7

Ailesiyle mağaraları gezen tarih öğretmeni, "Ben tarih öğretmeniyim. Birçok tarihi alanda maalesef böyle yazılar var. Bu da tarih bilincimizin tam olarak yerleşmemesinden kaynaklanıyor. Yurt dışında böyle bir manzara ile karşılaşmadım. Tarih olarak yabancı turistlerin ilgisini çekebilecek bir yer. Tam anlamıyla reklamı yapılamıyor” dedi.

Dağın içi oyularak yapılan İnönü Mağaraları tarihi ve doğasıyla görenleri hayran bırakıyor - 8
Bir başka vatandaş ise, ”Çok hoşuma gitti ama insan kaynaklı hatalar var. Güvenlik açısından ve giriş-çıkış sıkıntıları var. Manzarası ve havası muhteşem” diye konuştu.
Dağın içi oyularak yapılan İnönü Mağaraları tarihi ve doğasıyla görenleri hayran bırakıyor - 9
Dağın içi oyularak yapılan İnönü Mağaraları tarihi ve doğasıyla görenleri hayran bırakıyor - 10
Dağın içi oyularak yapılan İnönü Mağaraları tarihi ve doğasıyla görenleri hayran bırakıyor - 11
Dağın içi oyularak yapılan İnönü Mağaraları tarihi ve doğasıyla görenleri hayran bırakıyor - 12
Dağın içi oyularak yapılan İnönü Mağaraları tarihi ve doğasıyla görenleri hayran bırakıyor - 13
Dağın içi oyularak yapılan İnönü Mağaraları tarihi ve doğasıyla görenleri hayran bırakıyor - 14
Dağın içi oyularak yapılan İnönü Mağaraları tarihi ve doğasıyla görenleri hayran bırakıyor - 15

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