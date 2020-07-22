Dağın içi oyularak yapılan İnönü Mağaraları tarihi ve doğasıyla görenleri hayran bırakıyor

Ailesiyle mağaraları gezen tarih öğretmeni, "Ben tarih öğretmeniyim. Birçok tarihi alanda maalesef böyle yazılar var. Bu da tarih bilincimizin tam olarak yerleşmemesinden kaynaklanıyor. Yurt dışında böyle bir manzara ile karşılaşmadım. Tarih olarak yabancı turistlerin ilgisini çekebilecek bir yer. Tam anlamıyla reklamı yapılamıyor” dedi.