Dağın içinden çıkan 'gizemli güzellik' Uçansu Şelalesi

DHA 03.06.2020 - 09:51
Gündoğmuş ilçesi Eskibağ ve Kayabükü sınırları içerisinde, Toroslar'ın zirveleri Geyik ve Akdağ'ın eriyen karlarının oluşturduğu Uçansu Şelalesi, yaklaşık 50 metre yükseklikten dökülüyor.
Şelaleyi besleyen su kaynağı ise sarp kayalıkların arasındaki 10 metrekare büyüklüğünde mağaradan çıkıyor.
Şelale, rafting de yapılan Alara Çayı'nın kaynaklarından biri olmasıyla biliniyor. Uçansu Şelalesi, 1992 yılında birinci derece doğal sit alanı ilan edildi. Şelale Gündoğmuş'a 25, Alanya'ya 95, Antalya'ya 167 kilometre uzaklıkta yer alıyor.