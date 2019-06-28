Dağyenice Göleti turizmde yeni bir çekim merkezi olacak

Dağyenice’nin de bir süredir üzerinde çalıştıkları alanlardan biri olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, yerin Tarım ve Orman Bakanlığı’na ait olması nedeniyle çalışmaları Bakanlıkla birlikte sürdürdüklerini kaydetti. Dağyenice’nin turizme kazandırılmasının yıllardır konuşulduğunu ancak bir aşama kaydedilemediğini vurgulayan Başkan Aktaş, “Haziran başında ihaleyle burayı bakanlıktan kiraladık. Artık göletin iki yakasındaki yaklaşık 500 bin metrekarelik alan bize ait. Yine il özel idaresinden geçme diğer yakada da 170-180 dönümlük bir alanımız mevcut. Bu noktada biz öncelikle hazırladığımız proje kapsamında gölün görselinden de istifade ederek, bungalov evler, piknik alanları, mesire alanları, kır kahvesi ve yöresel ürün satışı yapılan alanlar oluşturmayı amaçlıyoruz” dedi.