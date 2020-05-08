Damak çatlatan lezzetleriyle gastronomi şehri Gaziantep

2- Katmer

Klasik bir Antep kahvaltısı beyran ile başlar ve katmer ile devam eder. Evet, bu iki lezzeti arka arkaya yeme fikri çok alışılmış olmasa da Gaziantep'e kadar gitmişken bu deneyimi yaşamanız lazım. İncecik yufkanın arasına ince çekim Antep fıstığı, taze kaymak ve toz şeker koyularak odun fırınında pişirilen katmeri, yanınızdaki birkaç arkadaşınızla paylaşabilirsiniz. Çoğu katmercide size katmer yanında bir bardak ılık süt veya çay servis edilmesinin sebebi ise kolay sindirim sağlaması. Bizim önerimiz ise bu alanda işinin ehli olan Katmerci Zekeriya Usta.