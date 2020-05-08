Damak çatlatan lezzetleriyle gastronomi şehri Gaziantep

ntv.com.tr 08.05.2020 - 10:18
Corona virüs gündemi nedeniyle, uzunca bir süredir evlerimizde kendimizi izole etmiş durumdayız. Birbirimize özgürce sarılabilmeyi, sahile gidip saatlerce yürüyebilmeyi, deniz kenarında bir çay içebilmeyi hayal ediyoruz. Bazen burnumuza bir simit kokusu geliyor, bazense leziz bir kebaba özlem duyduğumuzu hissediyoruz. Sizin için salgın sonrası dönemde mutlaka uğramanız gereken Gaziantep mutfağı lezzetlerini listeledik... Güzel bir Gaziantep gezisi sonrası bu damat çatlatan lezzetleri mutlaka tadın.
Yerli halkın sabah 05:00 sularında güne başladığı beyran çorbası, Gaziantep'in en ünlü yemeklerinden biri. İç yağı, kuzu eti ve pirinçten yapılan bu çorbayı, tercihe göre bol sarımsaklı ve acılı da yiyebilirsiniz. Beyran çorbasını yapan pek çok yer sabah 10:00 - 12:00'ye kadar hala tıklım tıklım dolu olur. Eğer geleneksel bir Gaziantep usulü kahvaltı ile güne başlamak isterseniz size önerimiz Bakırcılar Çarşısı yanındaki Metanet Restaurant'a gitmeniz.
Klasik bir Antep kahvaltısı beyran ile başlar ve katmer ile devam eder. Evet, bu iki lezzeti arka arkaya yeme fikri çok alışılmış olmasa da Gaziantep'e kadar gitmişken bu deneyimi yaşamanız lazım. İncecik yufkanın arasına ince çekim Antep fıstığı, taze kaymak ve toz şeker koyularak odun fırınında pişirilen katmeri, yanınızdaki birkaç arkadaşınızla paylaşabilirsiniz. Çoğu katmercide size katmer yanında bir bardak ılık süt veya çay servis edilmesinin sebebi ise kolay sindirim sağlaması. Bizim önerimiz ise bu alanda işinin ehli olan Katmerci Zekeriya Usta.
Lahmacun var, bir de Gaziantep lahmacunu var. Bol sarımsaklı-yeşillikli, ne çok kıtır ne de çok yumuşak olan Gaziantep lahmacunu bir yiyenin aklından bir daha çıkmaz. Arapça et ve hamur anlamına gelen lahm ve acin kelimelerinden türeyen bu eşsiz lezzet Gaziantep'te soğansız olarak, tamamen zırhtan geçirilen malzemelerle taş fırında pişirilerek hazırlanıyor. Gerçek bir Antep usulü lahmacun denemek isterseniz Üçler'e uğrayın deriz.
Ocakbaşı restoranlarının vazgeçilmezi Ali Nazik ana malzemesi kıyma, patlıcan ve yoğurttan oluşan enfes bir lezzet. Közlenmiş patlıcan ve sarımsaklı yoğurt karışımının üstüne soğan ve biberle birlikte tereyağında pişirilen kıyma ya da sote et eklenerek servis edilen Ali Nazik kebabını 1880'li yıllardan beri hizmet veren İmam Çağdaş'ta tadabilirsiniz.
Gaziantep mutfağı et yemeyi tercih etmeyenler için de oldukça lezzetli yemeklere sahip. Bunlardan en ünlüsü ise nohut dürüm. Çeşitli baharatlarla harmanlanan haşlanmış nohudun tırnak pide içinde maydanoz ve sumaklı soğan ile servis edildiği nohut dürüm mutlaka tadılması gereken bir lezzet. Nohut Dürümcü Recep Usta'da nohut dürümünüzün yanına acılı turp salatası ve açık ayran söylemeyi de unutmayın.
İşte Gaziantep'in gözbebeği lezzeti baklava. İncecik açılmış kat kat yufkaların arasına bol Antep fıstığı ve taze kaymak koyularak fırınlanan baklavaların üstüne sıcacık şerbet ve bakır tavada eritilmiş tereyağı dökülüyor. Tepsinin içinde kıpır kıpır şerbetini çeken baklavalar hızla servis ediliyor. Baklava, şöbiyet, fıstık dolama, fıstık ezmesi, havuç dilimi, kuru baklava ve daha fazlasını denemek için Koçak Baklava'ya gidebilirsiniz.
Simit kebabını daha önce hiç duymamış ve adına bakarak çıkarım yapmaya çalışıyorsanız yanılıyorsunuz. Zırhta çekilmiş kıyma ve simit denen özel bir bulgurun yoğurularak şişe geçirilmesi ve odun ateşinde pişirilmesiyle hazırlanıyor. Üzerine çekilmiş Antep fıstığı serpilerek yapılanları da oldukça lezzetli. Kebapçı Halil Usta'da simit kebabını yerken ikinciyi sipariş vermeyi düşünebilirsiniz.
Hangi birinden başlasak ki! Nar ekşili kuru patlıcan, kuru biber ve kuru kabak dolması, pastırmalı humus, zahter salatası, yeşil zeytin piyazı, tahin ve közlenmiş patlıcanlı mütebbel, muhammara, Antep fıstıklı içli köfte… Hangi birinden başlayacağınızı bilemeyeceğiniz bu mezeleri harika atmosferiyle öne çıkan Bayazhan'da tadabilirsiniz.
Bunca yemekten sonra biraz midenizi dinlendirmek isterseniz Gaziantep'in ünlü menengiç kahvesini yudumlayın deriz. Kendine has bir lezzeti olan ve bakır cezvelerde pişirilen menengiç kahvesini ve zahter çayını tarihi Tahmis Kahvesi'nde canlı olarak geleneksel Gaziantep müziklerini dinleyerek yudumlayabilirsiniz. Kaynak: Neredekal.com