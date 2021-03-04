Davraz Kayak Merkezi'ne 200 bin ziyaretçi

DHA 04.03.2021 - 16:29
14 pistin bulunduğu yaklaşık uzunluğu 25 kilometreyi bulan pistler, özellikle kayakçıların ilgisini çekiyor.
Saatte 1500 kişinin taşınabildiği 4 telesiyejin bulunduğu Davraz'ı sezon başından bu yana yaklaşık 200 bin kişi ziyaret etti. Kayak merkezinde sezonun sonuna doğru bu sayının artması bekleniyor.
Davraz Kayak Merkezi'ne ailesiyle gelen Veysel Özdemir, Antalya'dan geldiklerini ve tatil için Davraz'ı seçtiklerini söyledi.
Kayağın son günlerini değerlendirmeye çalıştıklarını ifade eden Özdemir, "Çocuklarımız pandemi döneminde sürekli evdeydi. Onun için iyi bir fırsat doğdu. Antalya'ya yakın olması ve pistlerin güzel olması bizleri mutlu etti" dedi.
Ankara'dan ilk defa Davraz'a gelen emekli albay Metin Değirmenci, hafta sonunu değerlendirmek için burayı tercih ettiklerini söyledi.
Davraz'ı güzel bulduklarını belirten Değirmenci, "Pistlerin biraz daha uzun olması daha iyi olabilir. Güzel bir vakit geçirmek için geldik" diye konuştu.
Murat Keçiyatağı da Davraz Kayak Merkezi'ne tur ile geldiklerini belirterek, gayet memnun kaldıklarını ifade etti.
Keçiyatağı, "Özellikle pistleri olarak, çok da güzel bir havada geldik. Burada kar motoru ile biraz aktivite yaptık. Çocuklu aileler için uygun ve güzel bir yer. Çığ riski yok. Diğer kayak merkezine göre en güzel yer. Ailecek gelinebilecek bir yer. Biz tur ile geldik. Herkesin gelip görmesini tavsiye ederiz" ifadelerini kullandı.