Davraz Kayak Merkezi'ne 200 bin ziyaretçi

Murat Keçiyatağı da Davraz Kayak Merkezi'ne tur ile geldiklerini belirterek, gayet memnun kaldıklarını ifade etti.

Keçiyatağı, "Özellikle pistleri olarak, çok da güzel bir havada geldik. Burada kar motoru ile biraz aktivite yaptık. Çocuklu aileler için uygun ve güzel bir yer. Çığ riski yok. Diğer kayak merkezine göre en güzel yer. Ailecek gelinebilecek bir yer. Biz tur ile geldik. Herkesin gelip görmesini tavsiye ederiz" ifadelerini kullandı.