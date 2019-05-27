'Demir atlı yörük' Adem Çolak down sendromlular için dünyayı dolaşıyor

Çolak, rotası üzerindeki down sendromu derneklerine Türk kahvesi ve nazar boncuğu hediye etti ve down sendromlu bireylerle röportajlar yaptı. Bir yandan da yanında götürdüğü geleneksel zeybek kostümüyle zeybek oynayarak gittiği ülkelerde Türk kültürünün gönüllü temsilcisi oldu, tüm yaşadıklarını Demir atlı yörük" isimli sosyal medya hesaplarından dünyaya aktardı.

Motosikletiyle dünya turuna çıkma kararında Down sendromlu kardeşi Erdem'in etkili olduğunu belirten Çolak, "Rotam üzerinde bulunan Avrupa'da 25 ülkede down sendromu derneklerini ziyaret ederek, röportajlar yaparak ve onlar için Türkiye'den hazırladığımız hediyeleri takdim ederek hem Türkiye içinde hem de global anlamda farkındalık oluşturmaya çalıştık" dedi.

Çolak, 30 Ağustos 2017'de Avrupa'ya doğru yola çıktığını ve Balkan ülkelerini, Hırvatistan, İtalya, İsviçre, Danimarka ve Norveç'i geçerek Avrupa'nın en kuzey noktası olan North Cape'a ulaştığını belirterek, bu rotada 25 ülke ve 19 bin kilometre katettiğini anlattı.

Bu ülkelerde 50'den fazla down sendromlu birey ve 20 dernekle iletişim kurduğunu ifade eden Çolak, "Onlara 5 soru yönelttim. 'Adın ne? Ne işle meşgulsün? Gelecekten beklentin ne? Seni ne mutlu eder? Seni ne üzer?' sorularıyla röportajlar yaptım ve bunları derleyerek Down Sendromu Derneği'yle birlikte montajlayarak sosyal medyada farkındalık serisi oluşturduk" diye konuştu.

Ekonomisi iyi olan Avrupa ülkelerinde durumun daha iyi olduğunu belirten Çolak, "Hem devlet desteği, hem ailelerin bilinçli olmasıyla erken yaşlarda eğitim fırsatı oluyor. Spor ve müzik faaliyetlerinde ve kişisel becerilerde çok daha iyi noktalarda olduklarını gördüm" değerlendirmesini yaptı.

"Ertuğrul Fırkateyni'nin battığı yerdeki anıta giderek şehitlerimizi anma fırsatı oldu. Bunun bir manevi değeri vardı. Asya rotasında 9 ülkeye gittim. Gürcistan, Azerbaycan ve Hazar Denizi'ni geçerek Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan, Moğolistan ve Rusya'dan devam ettim.

Asya rotası Avrupa'ya göre daha zorluydu çünkü sorun yaşadığınızda çözüm bulma ihtimaliniz az. Sınır geçişlerinde, askeri kontrol noktalarında kısmen problemler oldu. Asya'da da down sendromlu bireylerle aynı şekilde röportajlar gerçekleştirdik ve hediyelerimizi takdim ettik. Her dernek için bir Türk kahvesi, nazar boncuğu gibi hediyelerimiz vardı.

12 Ak Baytal Geçidi, Tacikistan

Asya zorlu bir coğrafyaydı. Ama ciddi bir teknik problem yaşamadım. Motosikletin bazı sarf malzemelerini yolda kendim değiştirdim ve bakımını kendim yaptım. Sınır geçişlerinde, askeri kontrol noktalarında bazı sorunlar oldu ama turu etkilemedi. Tabii ki riskler vardı. Geçtiğim coğrafyalarda özellikle daha bizden olan Orta Asya'da tepkiler çok olumluydu. Birçok insanla karşılaştım ve her iletişime geçtiğim insana down sendromunun ne olduğunu anlatmaya çalıştım.