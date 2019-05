'Demir atlı yörük' Adem Çolak down sendromlular için dünyayı dolaşıyor

Down sendromu konusunda farkındalığını artırmak için 7 yıldır çalıştığı işten ayrılarak motosikletiyle dünya turu yapmaya karar veren Çolak, Down Sendromu Derneği iş birliğiyle başlatılan "Down To Earth Road" projesi kapsamında önce Avrupa'nın en kuzey noktası North Cape kıyılarına, sonra Ertuğrul Fırkateyni'nin battığı nokta olan Japonya'daki Kuşimoto'ya gitti.