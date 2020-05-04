Denizli'de baraj göleti üzerinde oluşan yeşil tabaka tedirgin etti

"İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEY GÖRDÜK"

Adıgüzeller Mahallesi Muhtarı Onur Palaz, baraj göleti üzerinde ilk kez böyle bir manzarayla karşılaştıklarını belirterek, "Yeşil tabaka gölde güzel bir görüntü oluşturuyor ancak çok kötü koku da yayıyor. Kokusu mahallemize kadar ulaşıyor. Son 1.5 aydır bu şekilde, bizde ne olduğunu bilmiyoruz. Yosun tabakası gibi görünüyor ancak araştırılmasını istiyoruz. Ben yıllardır mahallede yaşarım ancak ilk kez böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Bizde tedirgin oluyoruz. Bu tabaka yüzünden barajda zaman zaman balık ölümleri de gördük" dedi.