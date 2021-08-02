Denizli'de nilüferleriyle ünlü Işıklı Gölü ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatıyor

Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, birçok medeniyete ev sahipliği yapan ilçenin tarihi ve kültürel değerlere sahip olduğunu söyledi.

İlçeyi tanıtmak için yaptıkları projelere devam ettiklerini anlatan Vural, "Işıklı Gölü bizim için önemli bir değer. Sulama amaçlı oluşturulan gölü turizmde ön plana çıkarttık. Göldeki nilüferler buraya ayrı bir güzellik katıyor. Yerli ve yabancı turistler de buranın eşsiz manzarası karşısında gezme fırsatı buluyor" dedi.