Dev kayaların altında sıra dışı bir yaşam: Monsanto Köyü

Monsanto'nun dar sokaklarında hayvancılık için oyulmuş birçok barınaklar da bulunuyor. Geçimini hayvancılıkla sağlayan birçok köylüyü köyün meydanında koyun ve keçilerini otlatırken görebilirsiniz.

Efsaneye göre bir hayvanın Monsanto’nun istiladan kurtarılmasına yardım ettiği yönünde hikaye bile var.