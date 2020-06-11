Dev kayaların altında sıra dışı bir yaşam: Monsanto Köyü

Doğa ve insan yaşamının iç içe geçtiği bir köy Monsanto. Dünyadaki ilginç yapılaşmalardan ve Portekiz'in 12 resmi tarihi köyünden birisi. Beira Baixa kırsalındaki kayalıklardan oluşan tepenin eteklerine kurulmuş bu köyde insanlar kayaların arasına, üstüne ve altına evlerini yaparak yaşıyorlar. Köy,1934'te doğal güzellikleri, tarihi, mimarisi, geleneksel mutfağı ve elbette yerel halkın yaşam stili ile Portekiz kültürünü en iyi yansıtan kasaba ilan edilmiş...

ntv.com.tr 11.06.2020 - 15:24

Dev kayaların altında sıra dışı bir yaşam: Monsanto Köyü - 1

Portekiz'in Beira Baixa kırsalında, İspanya sınırına 25 kilometre uzaklıkta bulunan Monsanto antik kenti dik bir tepenin yamacına kurulmuş.

Dev kayaların altında sıra dışı bir yaşam: Monsanto Köyü - 2

KAYALARA ADAPTE BİR YAŞAM

Yüzyıllardır, bu küçük tepe köyünde yaşayanlar, devasa granit kayaların arasına, üstüne ve altına evler inşa ederek doğal hayata adapte olmuşlar.

Dev kayaların altında sıra dışı bir yaşam: Monsanto Köyü - 3

Parke taşlı dar sokakları, kayaların çatı ve duvar görevi gördüğü yaklaşık 800 kişinin yaşadığı kaya köy… Tahmini olarak 500 yıldan beri var olmasına rağmen çok az tahribata uğramış.

Dev kayaların altında sıra dışı bir yaşam: Monsanto Köyü - 4

BİRÇOK MEDENİYET GÖRMÜŞ

Dağın tepesinde olmasının getirdiği stratejik konumu ile uzun süreler birçok medeniyet tarafından işgal edilmiş. Vizigotlar, Tapınakçılar, Araplar, Romalılar…

Dev kayaların altında sıra dışı bir yaşam: Monsanto Köyü - 5

Köyün sokakları otomobil ile ulaşım için oldukça dik ve tehlikeli. Ancak yerel insanlar bu duruma alışmış. Geçen yüzyılda, Monsanto sakinleri araba ve otobüsler tarafından daha kolay erişim sağlanabilen yakın yerleri tercih etmeye başlamış.

Dev kayaların altında sıra dışı bir yaşam: Monsanto Köyü - 6

Monsanto'nun dar sokaklarında hayvancılık için oyulmuş birçok barınaklar da bulunuyor. Geçimini hayvancılıkla sağlayan birçok köylüyü köyün meydanında koyun ve keçilerini otlatırken görebilirsiniz.

Efsaneye göre bir hayvanın Monsanto’nun istiladan kurtarılmasına yardım ettiği yönünde hikaye bile var.

Dev kayaların altında sıra dışı bir yaşam: Monsanto Köyü - 7

YÜZSÜZ BEBEK 'MARAFONA'

Ayrıca burada yaşayan birçok yaşlı kadın hâlâ paganizmden ilham alan 'marafona' denilen yüzsüz bebekleri yapıp satıyor. Marafonas, tahta çubukların hac şeklinde yapıştırılıp renkli geleneksel kıyafetlerle sarılması sonucu oluşturuluyor.

Dev kayaların altında sıra dışı bir yaşam: Monsanto Köyü - 8

Yüzsüz bebeklerin koruyucu güçlere sahip olduğu ve doğurganlık kültürüyle ilişkili olduğuna inanılıyor.

Dev kayaların altında sıra dışı bir yaşam: Monsanto Köyü - 9

Her yıl mayıs ayında gerçekleşen geleneksel 'Festa da Divina Santa Cruz de Monsanto' günü kadınlar Monsanto’nun terk edilen tepelerine bu bebekleri getiriyor. Şarkı söylüyor, dans ediyor ve doğurganlık için dua ederek tören sona eriyor.

Dev kayaların altında sıra dışı bir yaşam: Monsanto Köyü - 10

PORTEKİZ'İN 12 RESMİ TARİHİ KÖYÜNDEN BİRİSİ

Portekiz'in 12 resmi tarihi köyünden biri ilan edilen Monsanto'da yaşayanların birkaçı evlerini restoranlara ve kafelere dönüştürmeye başlamış.

Dev kayaların altında sıra dışı bir yaşam: Monsanto Köyü - 11

Köyü ziyarete gelen birçok turisti buralarda ağırlayarak turizm açısından bir adım atıyor hem de ülkenin tarihini yaşatmaya çalışıyorlar.

Dev kayaların altında sıra dışı bir yaşam: Monsanto Köyü - 12

Köy, granit büyük kayaların içindeki evleri ve sarp yamaçları ile maceraperestleri bekliyorlar.

Dev kayaların altında sıra dışı bir yaşam: Monsanto Köyü - 13
Dev kayaların altında sıra dışı bir yaşam: Monsanto Köyü - 14
Dev kayaların altında sıra dışı bir yaşam: Monsanto Köyü - 15
Dev kayaların altında sıra dışı bir yaşam: Monsanto Köyü - 16
Dev kayaların altında sıra dışı bir yaşam: Monsanto Köyü - 17
Dev kayaların altında sıra dışı bir yaşam: Monsanto Köyü - 18

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