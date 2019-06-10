Dev yolcu uçağı, Cuma günü Saros Körfezi'ne batırılacak (Su altı turizmi)

Savaşal, "Uçağımız 14 Haziran'da suyla buluşacak. Bizim için çok büyük bir nimet bu. Şimdiye kadar batırılmış en büyük uçak olacak. Boyutları muhteşem. Yaklaşık 60 metreye, 60 metre gibi bir boyutu var. Muhtemelen iki dalış yapmadan uçağı gezmek mümkün olmayacak. Çok heyecanlıyız. Projenin finansmanı TANAP'a, Keşan Belediyesi'ne ve ESTAB'a teşekkür ediyoruz" dedi.