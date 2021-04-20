Devlet sisteminin ilk doğduğu yer Arslantepe Höyüğü UNESCO'nun kalıcı listesine aday

Malatyalılar, UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi'nde yer alan ve ilk devlet şeklinin ortaya çıktığı merkez olan Arslantepe Höyüğü'nün kalıcı listeye alınmasını bekliyor.

Anadolu Ajansı 20.04.2021 - 16:44

Devlet sisteminin ilk doğduğu yer Arslantepe Höyüğü UNESCO'nun kalıcı listesine aday - 1

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi’nde yer alan Arslantepe Höyüğü tarihe ışık tutuyor.

Malatyalılar 7 bin yıllık geçmişiyle aristokrasinin doğduğu, ilk devlet şeklinin ortaya çıktığı Arslantepe Höyüğü’nün kalıcı listeye alınmasını temenni ediyor.

TÜRKİYE'NİN UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİ'NDEKİ 18 ESERİ

Devlet sisteminin ilk doğduğu yer Arslantepe Höyüğü UNESCO'nun kalıcı listesine aday - 2

Fırat Nehri'nin batı kıyısında, Malatya'ya 7 kilometre mesafede bulunan Arslantepe, yüksek tarım potansiyeli, sulak alanları ve nehrin taşkınlarından korunan yapısı sayesinde binlerce yıl insanoğluna kucak açmış tarihi mekanlar arasında bulunuyor.

Devlet sisteminin ilk doğduğu yer Arslantepe Höyüğü UNESCO'nun kalıcı listesine aday - 3
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, UNESCO Dünya Miras Komitesi’nin 16-31 Temmuz 2021 tarihleri arasında çevrimiçi toplanacağını ve höyüğün kalıcı listeye alınması ile ilgili kararın bu toplantıya bağlı olduğunu söyledi. Güder, toplantıdan olumlu bir karar çıkmasını beklediklerinin altını çizdi.
Devlet sisteminin ilk doğduğu yer Arslantepe Höyüğü UNESCO'nun kalıcı listesine aday - 4

"ARSLANTEPE HÖYÜĞÜ'NÜ GÜZEL GÜNLER BEKLİYOR"

Geç Kalkolitik Dönem’den, Demir Çağı'na kadar geçen tarihsel sürecin buluntularına rastlanan Arslantepe Höyüğü’nün, Hititlerden Roma ve Bizans'a kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yaptığını aktaran Güder, şöyle devam etti:

"Arslantepe Höyüğü M.Ö. 5000 yıllarından M.S. 11. yüzyıla kadar yerleşim gördü. 7 bin yıllık bir tarihten ve yerleşkeden bahsediyoruz. Arslantepe Höyüğü’nün Dünya Miras Kalıcı Listesine dahil edilmesi noktasında 2 yıldan beri çok ciddi çalışmalar yürütüyoruz. En eski şehir devletinin kurulduğu Arslantepe Höyüğü’nün kalıcı listeye alınması en büyük beklentimiz. Arslantepe Höyüğü’nü uluslararası arenada güzel günler bekliyor"

Devlet sisteminin ilk doğduğu yer Arslantepe Höyüğü UNESCO'nun kalıcı listesine aday - 5

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda, Arslantepe Höyüğü'nü konu alan bir toplantıya iki hafta önce katıldığını belirten Güder, toplantıda Arslantepe Höyüğü’nün kalıcı listeye dahil olmasının görüşüldüğünü ifade etti.

Devlet sisteminin ilk doğduğu yer Arslantepe Höyüğü UNESCO'nun kalıcı listesine aday - 6

ANADOLU'NUN EN ESKİ ŞEHİR DEVLETİNDEN BİRİNİN YAPILARINI ORTAYA KOYUYOR

Kazı çalışmalarıyla Geç Hitit dönemine ait, girişinde aslan ve devrilmiş kral heykellerinin bulunduğu höyük, yağmur drenaj hattı gibi altyapısı bulunan kerpiçten sarayı ve 2 bini aşkın mühürle Anadolu'nun en eski şehir devletlerinden birinin yapılarını ortaya koyuyor.

Duvarlarında siyasi gücün tasvir edildiği renkli figürler ve işlenmiş rölyef levhalarla erken devlet sisteminin izlerini de barındıran Arslantepe'de, Mezopotamya ile benzerlik gösteren çok sayıda çanak ve çömlek de kazılardan çıkan eserler arasında yer alıyor.

Devlet sisteminin ilk doğduğu yer Arslantepe Höyüğü UNESCO'nun kalıcı listesine aday - 7

DÜNYADA BULUNMUŞ EN ESKİ KILIÇLAR BURADA 

İtalya Roma La Sapienza Üniversitesi'nin 1961'den bu yana kazı çalışması yaptığı alanda, merkezi devlet sistemine geçişe tanıklık eden bulgular ortaya çıkarıldı.

Kerpiç saray kompleksi, gıda dağıtımında kullanılan mühürleme sistemi, dünyada bugüne kadar bulunabilmiş en eski kılıçlar devlet sisteminin burada ortaya çıktığını gösteriyor.

Devlet sisteminin ilk doğduğu yer Arslantepe Höyüğü UNESCO'nun kalıcı listesine aday - 8
Devlet sisteminin ilk doğduğu yer Arslantepe Höyüğü UNESCO'nun kalıcı listesine aday - 9
Devlet sisteminin ilk doğduğu yer Arslantepe Höyüğü UNESCO'nun kalıcı listesine aday - 10
Devlet sisteminin ilk doğduğu yer Arslantepe Höyüğü UNESCO'nun kalıcı listesine aday - 11
Devlet sisteminin ilk doğduğu yer Arslantepe Höyüğü UNESCO'nun kalıcı listesine aday - 12
Devlet sisteminin ilk doğduğu yer Arslantepe Höyüğü UNESCO'nun kalıcı listesine aday - 13

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER