Devlet sisteminin ilk doğduğu yer Arslantepe Höyüğü UNESCO'nun kalıcı listesine aday

"ARSLANTEPE HÖYÜĞÜ'NÜ GÜZEL GÜNLER BEKLİYOR"

Geç Kalkolitik Dönem’den, Demir Çağı'na kadar geçen tarihsel sürecin buluntularına rastlanan Arslantepe Höyüğü’nün, Hititlerden Roma ve Bizans'a kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yaptığını aktaran Güder, şöyle devam etti:

"Arslantepe Höyüğü M.Ö. 5000 yıllarından M.S. 11. yüzyıla kadar yerleşim gördü. 7 bin yıllık bir tarihten ve yerleşkeden bahsediyoruz. Arslantepe Höyüğü’nün Dünya Miras Kalıcı Listesine dahil edilmesi noktasında 2 yıldan beri çok ciddi çalışmalar yürütüyoruz. En eski şehir devletinin kurulduğu Arslantepe Höyüğü’nün kalıcı listeye alınması en büyük beklentimiz. Arslantepe Höyüğü’nü uluslararası arenada güzel günler bekliyor"