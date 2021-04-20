Devlet sisteminin ilk doğduğu yer Arslantepe Höyüğü UNESCO'nun kalıcı listesine aday

Anadolu Ajansı 20.04.2021 - 16:44
Malatya’nın Battalgazi ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi’nde yer alan Arslantepe Höyüğü tarihe ışık tutuyor.
Malatyalılar 7 bin yıllık geçmişiyle aristokrasinin doğduğu, ilk devlet şeklinin ortaya çıktığı Arslantepe Höyüğü’nün kalıcı listeye alınmasını temenni ediyor.
Fırat Nehri'nin batı kıyısında, Malatya'ya 7 kilometre mesafede bulunan Arslantepe, yüksek tarım potansiyeli, sulak alanları ve nehrin taşkınlarından korunan yapısı sayesinde binlerce yıl insanoğluna kucak açmış tarihi mekanlar arasında bulunuyor.
Geç Kalkolitik Dönem’den, Demir Çağı'na kadar geçen tarihsel sürecin buluntularına rastlanan Arslantepe Höyüğü’nün, Hititlerden Roma ve Bizans'a kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yaptığını aktaran Güder, şöyle devam etti:
"Arslantepe Höyüğü M.Ö. 5000 yıllarından M.S. 11. yüzyıla kadar yerleşim gördü. 7 bin yıllık bir tarihten ve yerleşkeden bahsediyoruz. Arslantepe Höyüğü’nün Dünya Miras Kalıcı Listesine dahil edilmesi noktasında 2 yıldan beri çok ciddi çalışmalar yürütüyoruz. En eski şehir devletinin kurulduğu Arslantepe Höyüğü’nün kalıcı listeye alınması en büyük beklentimiz. Arslantepe Höyüğü’nü uluslararası arenada güzel günler bekliyor"
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda, Arslantepe Höyüğü'nü konu alan bir toplantıya iki hafta önce katıldığını belirten Güder, toplantıda Arslantepe Höyüğü’nün kalıcı listeye dahil olmasının görüşüldüğünü ifade etti.
Kazı çalışmalarıyla Geç Hitit dönemine ait, girişinde aslan ve devrilmiş kral heykellerinin bulunduğu höyük, yağmur drenaj hattı gibi altyapısı bulunan kerpiçten sarayı ve 2 bini aşkın mühürle Anadolu'nun en eski şehir devletlerinden birinin yapılarını ortaya koyuyor.
Duvarlarında siyasi gücün tasvir edildiği renkli figürler ve işlenmiş rölyef levhalarla erken devlet sisteminin izlerini de barındıran Arslantepe'de, Mezopotamya ile benzerlik gösteren çok sayıda çanak ve çömlek de kazılardan çıkan eserler arasında yer alıyor.
İtalya Roma La Sapienza Üniversitesi'nin 1961'den bu yana kazı çalışması yaptığı alanda, merkezi devlet sistemine geçişe tanıklık eden bulgular ortaya çıkarıldı.
Kerpiç saray kompleksi, gıda dağıtımında kullanılan mühürleme sistemi, dünyada bugüne kadar bulunabilmiş en eski kılıçlar devlet sisteminin burada ortaya çıktığını gösteriyor.