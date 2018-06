Devrimin ve dansın ülkesi: Küba (Küba gezi rehberi)

Fidel Castro ve Che Guevara, şüphesiz Küba denince ilk akla gelen iki isim. Ve Kübalılar bu iki devrimciye sevgilerini her yerde gösteriyor. Her köşe başında, her duvarda, taşlarda, kayalıklarda, otel lobilerinden mağazalara kadar her yerde Che’nin resimleri ya da “Hasta la Victoria Siempre” yazıları yer alıyor.