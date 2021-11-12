Dinlenme odalı 'Boğaz Köprüsü'

Köprünün tarihi ile ilgili kaynaklarda iki farklı görüş bulunduğunu söyleyen Budaktaş, “Malzeme ve teknik bakımından Orta Çağ'a ait olduğu düşünülüyor. Başka bir görüşte, köprünün üzerindeki kitabedeki 1525 tarihi, köprüyü 16'ncı yüzyıla tarihlememize neden oluyor ancak bu 1525 tarihi köprünün yapım tarihi mi yoksa onarım tarihi mi bununla ilgili kesin bilgi yok" diye konuştu.