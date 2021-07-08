Dışarısı 45, içerisi 10 derece: Gaziantep'teki 500 yıllık doğal klima

Bir önceki sefer geldiklerinde mağarada daha çok durduklarını ifade eden Gündüz sözlerine şöyle devam etti:

"Şimdi daha yeni mağaraya geldik. Donduk da çıktık buradan. Bu durum ilginç yani, dışardaki 45 derecelik sıcakta, buranın bu şekilde muhafaza edilmesi ve direk herkesin odak yerinin burası olması tabi ki bu yöreye ait bir özellik sanırım.

Dışarıdayken sürekli hep bu mağaraya gelmek istiyoruz. Hadi gidelim diye. İlginç ve güzel bir yer yani hoşumuza gitti. Üşüdüğümüz için de şu anda polarlarımızı aldık. Yani 45 derecelik sıcaktan böyle bir yere geliyorsunuz. İkisinin arasındaki olay düşündürüyor. Hem de üşüyorsunuz”