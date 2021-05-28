Diyarbakır tarihi ve damak çatlatan lezzetleriyle göz dolduruyor

Kentin doğal güzellikler bakımından da eşsiz bir yapıya sahip olduğuna işaret eden Yatkın, kent merkezinin yanı sıra her bir ilçede mağaralardan şelalelere, yeşil alanlardan akarsulara kadar onlarca oluşumun ziyaretçileri beklediğini dile getirdi.

Yatkın, normalleşme sürecinde aşının önemine dikkati çekerek, "Herkesi Diyarbakır'a bekliyoruz. Ama muhakkak aşı yapalım, aşıyı ihmal etmeyelim. Aşı çok önemli. Hazırlıklarımızı yaptık. Oteller, acenteler, rehberler hazırlıklarını yaptı. Yurt içi ve yurt dışından misafirlerimizi bekliyoruz" dedi.