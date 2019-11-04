Diyarbakır'da 8 bin yıllık Hevsel Bahçeleri'nde güz renkleri

Bu görsel şöleni görüntülemek isteyen fotoğraf tutkunları, "şehrin kalbi" olarak bilinen İçkale yerleşkesinden başlayarak Keçi Burcu'na kadar "masalsı bir yolculuk" yapıyor.

Su ve kuş sesleri arasında masmavi gökyüzü ile tarihi surları da kadrajlarına sığdırma şansı bulan fotoğraf tutkunları, yaklaşık 3 saat süren yolculukta hem manzaranın hem de temiz havanın tadını çıkarıyor.