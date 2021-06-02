Doğa fotoğrafçılarının gözdesi: Beyşehir Gölü ve çevresinde 167 tür kelebek yaşıyor

167 FARKLI TÜR YAŞIYOR

Namık Kemal Kortan, şunları kaydetti:

''Beyşehir’i seçmemizdeki nedenlerden biri coğrafi konumu, gölü, yüksekliği, yaylası, dağları var. Bunlar hem biz doğa fotoğrafçıları için hem de kuş ve kelebek için ayrı bir fazlalık getiriyor. Bu bölgede kelebek türü fazla. Biz doğa fotoğrafçıların oluşturduğu Türkiye Anonim Kelebekler (TRAKEL) adlı internet sitesi var. Son yıllarda bu bölgeye gelen arkadaşlarımız çektiği fotoğrafları siteye yüklüyorlar.