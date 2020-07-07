Doğa ile iç içe tatil için karavan tercih edenlerin sayısı artıyor

Karavanlar bir aracın arkasına sabitlenerek çekilen çekme karavan ya da motorlu bir aracın değiştirilmesiyle oluşan motokaravan olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Çekme karavanların fiyatları donanımına göre 60 bin ila 90 bin lira arasında değişiyor. Motokaravanlarda ise 100 bin liradan 400 bin liraya kadar seçenekler bulunuyor.