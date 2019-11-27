Doğa turizminin gözdesi Kırklareli'nde sonbahar

Trakya'nın Karadeniz kıyılarında meşe ve çam ağaçlarıyla kaplı Istranca ormanlarında da bugünlerde ayrı bir güzellik yaşanıyor.

Bölgede son dönemdeki yağışların etkisiyle ışıldayan dereleri, doğal güzellikleri, yürüyüş parkurları ve barındırdığı hayvan popülasyonuyla ilgi çeken ormanlar, sonbaharda yeşil, sarı ve kahverenginin farklı tonlarına büründü. Ormanlar, bugünlerde fotoğraf tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.

Orman içerisindeki Balkan köylerini gezerek en iyi kareyi yakalamak için çaba sarf eden fotoğraf tutkunları, aynı zamanda doyumsuz bir güzelliğe de tanıklık ediyor.

Kırklareli, karlı kış gününde ormanlarda kamp yapmak, Longoz ormanlarında kano turu ve kuşları gözlemlemek isteyen, tarihi eserleri, benzersiz doğal güzellikleri ve lezzetleriyle alternatif tatil arayanlara ev sahipliği yapacak.