Doğa ve denizin eşsiz uyumu: Göcek koyları

DHA 14.07.2020 - 09:47
Turkuaz renkteki ışıl ışıl denizi, yemyeşil çam ormanları ve plajları ile adeta bir cennet olan Göcek, mavi yolculuk tutkunlarının vazgeçilmez rotalarından biri olarak öne çıkıyor. Doğa aşıkları ve uluslararası yatçıların da uğrak yeri olan Göcek, son yıllarda tatilciler tarafından oldukça büyük rağbet görüyor.
Yatı olmayanlar da bu güzellikten kişi başı 150 lira ödeyerek tekne turlarına katılarak yararlanıyor.
Salgıncı, Liman Başkanlığı ve Sahil Güvenlik ekiplerince teknelerin sürekli denetlendiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İnsanlarımız virüsten korkmadan tatillerini gönül rahatlığıyla yapabilirler. Göcek'te ticari ve özel olmak üzere yaklaşık bin 200 tekne bulunuyor. Mahallemizin nüfusu ise yaklaşık 2 bin 500. Denizde yaşayanlar ile nüfusumuz neredeyse hemen eşit sayıda. Bölgemizde turizm iyi başladı. İnsanlarımız izole tatil için burayı tercih ediyor. Göcek'e aşırı bir talep var. Aşırı talep iç içe olarak değerlendirilmesin. Teknelerle koylara gidecek yerimiz fazla"