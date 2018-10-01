"Tabiat parkları, ülkemizin doğal güzelliğe sahip özel alanları. Bu yerlerin insanların ziyaretine açılması bakımından son yıllarda Tarım ve Orman Bakanlığı önemli yatırımlara imza attı. Tabii ki bu yatırımlar yapılırken hazırlanan planlara sadık kalındı. İnsanlar buralara yoğun ilgi göstermeye başladı. Geçen yıl 8 ayda 506 bin 770 ziyaretçi ağırlayan tabiat alanlarımızı bu yıl aynı dönemde 778 bin 464 kişi ziyaret etmiş. Geçen yılın aynı dönemine göre bazı tabiat parklarımızı ziyaret eden kişi sayısında yüzde 86'ya varan artış söz konusu. Yaşanan bu artışta Bakanlığımızca yapılan yeni yatırımlar çok etkili oldu"