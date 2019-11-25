Doğanın resmettiği muhteşem manzaralar

Gökyüzü ve bulutların tezatı, ihtişamlı bir dağın karla kaplı zirveleri, çam ağaçlarının göz alıcı yeşili ve göl sularının koyu mavi dinginliği Oregon’daki Lost Lake’in manzarasına hem vahşi hem de huzurlu bir güzellik katıyor. Özellikle gün batmının kızıl tonları manzarayı iyice eşsiz kılıyor. Doğal hayat tutkunları bu gölün eşsiz manzarasında kamp yapabiliyor, balık tutabiliyor ve gölde tekneyle gezebiliyor.
İsviçre Alpleri’nin yamaçları arasına saklı birçok gölden biri olan Lungern, bir pastoral tablonun muhteşem renklerine boyamış gibi görünüyor.
Yemyeşil çimenlerin üzerine serpiştirilmiş İsviçre dağ evleri de manzaraya apayrı bir boyut katıyor. Gölün zümrüt yeşili rengindeki suyu içilecek kadar temiz ve aynı zamanda ısısının sezonda 23 dereceye kadar yükselmesiyle yüzmek için de ideal.
Gölde rüzgar sörfü, yelken sporları yapılabiliyor, göl kıyısı da göz kamaştıran manzaralar eşliğinde bisiklete binmek için çok uygun.
Kanada’nın Alberta eyaleti sınırları içindeki milli park, sıcak kaynak suları, trekking ve rafting rotaları gibi birçok aktivite olanağı sunuyor ziyaretçilerine.
Alabildiğine uzanan göl ve orman manzaralarını izlemeye doyum olmuyor.
Parkın biraz uzağndaki Johnstone Kanyonu ise, içinde gizlenmiş şelaleleri ve ilginç yer şekli oluşumlarıyla görenleri hayran bırakıyor.
Dolomites, İtalya’nın Kuzey'indeki Alplerde, en yükseği 3 bin metre olan 18 zirveli bir dağ oluşumu.
Eteklerindeki yemyeşil çayırlar ve şirin dağ evleriyle müthiş bir tezat oluşturan bu jeolojik oluşum UNESCO Dünya Mirası listesinde de yer alıyor.
Kışın kayak, diğer mevsimlerde ise tırmanış, yürüyüş ve yamaç paraşütü yapılabilen bu doğa harikası, aynı zamanda her mevsim lüks konaklama imkanlarını da barındırıyor.
Hawaii’nin gizli cennet koyuna biraz zorlu bir yürüyüşle ulaşılıyor. Ancak ulaştığınızda karşınıza çıkacak manzara, sanki bu dünyaya ait değilmişçesine büyüleyici ve şaşırtıcı.
Volkanik kayaların aşınmasıyla oluşan kumsal, alıştığımız altın sarısı rengin aksine kızılımsı bir renge sahip.
Ve bu kızıl renkli bakir plaj etrafını sarmalayan okyanusun derin mavisiyle harika bir uyum oluşturuyor.
Bu fotoğraflar kahraman bir şövalyenin prensesi kurtarmaya gittiği bir peri masalından alıntı gibi dursa da tamamen gerçek.
1800’lerin sonunda inşaa edilen bu taş köprü ve suya akseden yansımasının yarattığı optik yanılma, köprüyü seyredenlere kusursuz bir dairenin karşısında olma hissini yaşatıyor.
Yerel halkın adlandırdığı ismiyle ‘Şeytan Köprüsü’nü geçmek fazlasıyla tehlikeli olduğu için artık yasak, ancak karşısında oturup güzelliğini doyasıya izlemenin keyfi bambaşka…