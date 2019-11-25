Doğanın resmettiği muhteşem manzaralar

Lost Lake, Oregon - ABD

Gökyüzü ve bulutların tezatı, ihtişamlı bir dağın karla kaplı zirveleri, çam ağaçlarının göz alıcı yeşili ve göl sularının koyu mavi dinginliği Oregon’daki Lost Lake’in manzarasına hem vahşi hem de huzurlu bir güzellik katıyor. Özellikle gün batmının kızıl tonları manzarayı iyice eşsiz kılıyor. Doğal hayat tutkunları bu gölün eşsiz manzarasında kamp yapabiliyor, balık tutabiliyor ve gölde tekneyle gezebiliyor.