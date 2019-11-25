Doğanın resmettiği muhteşem manzaralar

Doğanın sunduğu sonsuz güzellikler dünyanın her coğrafyasında farklı renklere, farklı manzaralara bürünüp görenleri kendisine hayran bırakıyor. Ancak öyle yerler var ki, insanda sanki gerçek değil de usta bir ressam fırçasından tuvale dökülmüş hissi yaratıyor. Doğanın incelikle işlediği dağlar, denizler, göller ve ormanlara doğru bir yolculuğa çıktık. Açıkçası bu muhteşem yerlerin fotoğraflarına bile bakmaya doyamazken bir de orada olduğumuzu hayal ettiğimizde kalp atışlarımız hızlanıyor. Brandlifemag.com editörlerinin derlediği, doğanın bir ressam gibi incelikle işlediği muhteşem yerler seyahat etme isteğinizi doruğa çıkaracak.

en güzel doğa manzaralar, dünyadan doğal güzellikler, Banff Milli Parkı, dağ manzarası, Doğa, Doğa harikaları, dolomites, göl manzarası, Hawaii, İsviçre, İtalya, Kanada, Kromlauer Park, lost lake, oregon, red beach

Lost Lake, Oregon - ABD

Gökyüzü ve bulutların tezatı, ihtişamlı bir dağın karla kaplı zirveleri, çam ağaçlarının göz alıcı yeşili ve göl sularının koyu mavi dinginliği Oregon’daki Lost Lake’in manzarasına hem vahşi hem de huzurlu bir güzellik katıyor. Özellikle gün batmının kızıl tonları manzarayı iyice eşsiz kılıyor. Doğal hayat tutkunları bu gölün eşsiz manzarasında kamp yapabiliyor, balık tutabiliyor ve gölde tekneyle gezebiliyor.

en güzel doğa manzaralar, dünyadan doğal güzellikler, Banff Milli Parkı, dağ manzarası, Doğa, Doğa harikaları, dolomites, göl manzarası, Hawaii, İsviçre, İtalya, Kanada, Kromlauer Park, lost lake, oregon, red beach

Lungern Gölü - İsviçre

İsviçre Alpleri’nin yamaçları arasına saklı birçok gölden biri olan Lungern, bir pastoral tablonun muhteşem renklerine boyamış gibi görünüyor.

en güzel doğa manzaralar, dünyadan doğal güzellikler, Banff Milli Parkı, dağ manzarası, Doğa, Doğa harikaları, dolomites, göl manzarası, Hawaii, İsviçre, İtalya, Kanada, Kromlauer Park, lost lake, oregon, red beach

Yemyeşil çimenlerin üzerine serpiştirilmiş İsviçre dağ evleri de manzaraya apayrı bir boyut katıyor. Gölün zümrüt yeşili rengindeki suyu içilecek kadar temiz ve aynı zamanda ısısının sezonda 23 dereceye kadar yükselmesiyle yüzmek için de ideal.

en güzel doğa manzaralar, dünyadan doğal güzellikler, Banff Milli Parkı, dağ manzarası, Doğa, Doğa harikaları, dolomites, göl manzarası, Hawaii, İsviçre, İtalya, Kanada, Kromlauer Park, lost lake, oregon, red beach

Gölde rüzgar sörfü, yelken sporları yapılabiliyor, göl kıyısı da göz kamaştıran manzaralar eşliğinde bisiklete binmek için çok uygun.

en güzel doğa manzaralar, dünyadan doğal güzellikler, Banff Milli Parkı, dağ manzarası, Doğa, Doğa harikaları, dolomites, göl manzarası, Hawaii, İsviçre, İtalya, Kanada, Kromlauer Park, lost lake, oregon, red beach

Banff Milli Parkı & Johnstone Kanyonu - Kanada

Kanada’nın Alberta eyaleti sınırları içindeki milli park, sıcak kaynak suları, trekking ve rafting rotaları gibi birçok aktivite olanağı sunuyor ziyaretçilerine.

en güzel doğa manzaralar, dünyadan doğal güzellikler, Banff Milli Parkı, dağ manzarası, Doğa, Doğa harikaları, dolomites, göl manzarası, Hawaii, İsviçre, İtalya, Kanada, Kromlauer Park, lost lake, oregon, red beach

Alabildiğine uzanan göl ve orman manzaralarını izlemeye doyum olmuyor.

en güzel doğa manzaralar, dünyadan doğal güzellikler, Banff Milli Parkı, dağ manzarası, Doğa, Doğa harikaları, dolomites, göl manzarası, Hawaii, İsviçre, İtalya, Kanada, Kromlauer Park, lost lake, oregon, red beach

Parkın biraz uzağndaki Johnstone Kanyonu ise, içinde gizlenmiş şelaleleri ve ilginç yer şekli oluşumlarıyla görenleri hayran bırakıyor.

en güzel doğa manzaralar, dünyadan doğal güzellikler, Banff Milli Parkı, dağ manzarası, Doğa, Doğa harikaları, dolomites, göl manzarası, Hawaii, İsviçre, İtalya, Kanada, Kromlauer Park, lost lake, oregon, red beach

Dolomites - İtalya 

Dolomites, İtalya’nın Kuzey'indeki Alplerde, en yükseği 3 bin metre olan 18 zirveli bir dağ oluşumu. 

en güzel doğa manzaralar, dünyadan doğal güzellikler, Banff Milli Parkı, dağ manzarası, Doğa, Doğa harikaları, dolomites, göl manzarası, Hawaii, İsviçre, İtalya, Kanada, Kromlauer Park, lost lake, oregon, red beach

Eteklerindeki yemyeşil çayırlar ve şirin dağ evleriyle müthiş bir tezat oluşturan bu jeolojik oluşum UNESCO Dünya Mirası listesinde de yer alıyor.

en güzel doğa manzaralar, dünyadan doğal güzellikler, Banff Milli Parkı, dağ manzarası, Doğa, Doğa harikaları, dolomites, göl manzarası, Hawaii, İsviçre, İtalya, Kanada, Kromlauer Park, lost lake, oregon, red beach

Kışın kayak, diğer mevsimlerde ise tırmanış, yürüyüş ve yamaç paraşütü yapılabilen bu doğa harikası, aynı zamanda her mevsim lüks konaklama imkanlarını da barındırıyor.

en güzel doğa manzaralar, dünyadan doğal güzellikler, Banff Milli Parkı, dağ manzarası, Doğa, Doğa harikaları, dolomites, göl manzarası, Hawaii, İsviçre, İtalya, Kanada, Kromlauer Park, lost lake, oregon, red beach

Red Sand Beach Maui, Hawaii - ABD

Hawaii’nin gizli cennet koyuna biraz zorlu bir yürüyüşle ulaşılıyor. Ancak ulaştığınızda karşınıza çıkacak manzara, sanki bu dünyaya ait değilmişçesine büyüleyici ve şaşırtıcı. 

en güzel doğa manzaralar, dünyadan doğal güzellikler, Banff Milli Parkı, dağ manzarası, Doğa, Doğa harikaları, dolomites, göl manzarası, Hawaii, İsviçre, İtalya, Kanada, Kromlauer Park, lost lake, oregon, red beach

Volkanik kayaların aşınmasıyla oluşan kumsal, alıştığımız altın sarısı rengin aksine kızılımsı bir renge sahip.

en güzel doğa manzaralar, dünyadan doğal güzellikler, Banff Milli Parkı, dağ manzarası, Doğa, Doğa harikaları, dolomites, göl manzarası, Hawaii, İsviçre, İtalya, Kanada, Kromlauer Park, lost lake, oregon, red beach

Ve bu kızıl renkli bakir plaj etrafını sarmalayan okyanusun derin mavisiyle harika bir uyum oluşturuyor.

en güzel doğa manzaralar, dünyadan doğal güzellikler, Banff Milli Parkı, dağ manzarası, Doğa, Doğa harikaları, dolomites, göl manzarası, Hawaii, İsviçre, İtalya, Kanada, Kromlauer Park, lost lake, oregon, red beach

Kromlauer Park - Almanya 

Bu fotoğraflar kahraman bir şövalyenin prensesi kurtarmaya gittiği bir peri masalından alıntı gibi dursa da tamamen gerçek. 

en güzel doğa manzaralar, dünyadan doğal güzellikler, Banff Milli Parkı, dağ manzarası, Doğa, Doğa harikaları, dolomites, göl manzarası, Hawaii, İsviçre, İtalya, Kanada, Kromlauer Park, lost lake, oregon, red beach

1800’lerin sonunda inşaa edilen bu taş köprü ve suya akseden yansımasının yarattığı optik yanılma, köprüyü seyredenlere kusursuz bir dairenin karşısında olma hissini yaşatıyor.

en güzel doğa manzaralar, dünyadan doğal güzellikler, Banff Milli Parkı, dağ manzarası, Doğa, Doğa harikaları, dolomites, göl manzarası, Hawaii, İsviçre, İtalya, Kanada, Kromlauer Park, lost lake, oregon, red beach

Yerel halkın adlandırdığı ismiyle ‘Şeytan Köprüsü’nü geçmek fazlasıyla tehlikeli olduğu için artık yasak, ancak karşısında oturup güzelliğini doyasıya izlemenin keyfi bambaşka…

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER