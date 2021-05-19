Doğaseverlerin yeni gözdesi: Amanos Dağları

Sokağa çıkma kısıtlamalarının bitmesi ve havalarını ısınmasıyla Amanos Dağları, doğa yürüyüşçüleri ve amatör fotoğrafçıların akınına uğradı.

Anadolu Ajansı 19.05.2021 - 16:49

Doğaseverlerin yeni gözdesi: Amanos Dağları - 1

Hatay'ın Hassa ilçesinde bulunan 2 bin 240 rakımlı Mığır Tepesine gelen doğa severler ve amatör fotoğrafçılar, temiz hava ve doğal güzelliklerin tadını çıkardı.

Doğaseverlerin yeni gözdesi: Amanos Dağları - 2

Ziyaretçiler, ormanlık alanda yürüyüş yaptı, cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle bol bol fotoğraf çekti.

Doğaseverlerin yeni gözdesi: Amanos Dağları - 3

Amanosları ziyarete gelenlerden Çetin Maden, sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesinin ardından böyle bir geziye çıkmanın kendilerine çok iyi geldiğini söyledi.

Doğaseverlerin yeni gözdesi: Amanos Dağları - 4

Bölgeye grup olarak geldiklerini ve kendilerini tabiatın güzelliklerine bıraktıklarını dile getiren Maden, "Farklı tabiat bitkileriyle iç içeyiz. Mutlu olduk, stres attık ve eğlendik. Tabiatı seven arkadaşların gelip buraları görmesini tavsiye ederim" dedi.

Doğaseverlerin yeni gözdesi: Amanos Dağları - 5
Doğaseverlerin yeni gözdesi: Amanos Dağları - 6
Doğaseverlerin yeni gözdesi: Amanos Dağları - 7
Doğaseverlerin yeni gözdesi: Amanos Dağları - 8
Doğaseverlerin yeni gözdesi: Amanos Dağları - 9
Doğaseverlerin yeni gözdesi: Amanos Dağları - 10
Doğaseverlerin yeni gözdesi: Amanos Dağları - 11

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