Doğaseverlerin yeni rotası: Şırnak

"BURAYI HEM DÜNYAYA HEM DE ÜLKEMİZE TANITACAĞIZ"

Şırnak Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sedat Çelik, bölgeye yönelik olumsuz algıyı değiştirmek için üniversite olarak çeşitli projeler geliştirdiklerini söyledi.

Kentin tarihi, kültürel ve inanç turizmine yönelik zenginliğini tanıtmak istediklerini dile getiren Çelik, "Burası insanların gezmesi gereken yerlerden biri. Ciddi fırsatlar sunan bir bölge. Burayı pek kimse bilmiyor. Bu tür etkinliklerle burayı hem dünyaya hem de ülkemize tanıtacağız" dedi.