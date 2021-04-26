Doğaseverlerin yeni trekking merkezi: Gabar Dağı

Manastır Dağı olarak da bilinen Gabar Dağı pek çok tarihi ve kültürel zenginliği bünyesinde barındırırken, tesis edilen güven ve huzur ortamıyla yerli ve yabancı turistlerin trekking merkezi oldu. Şırnak’ta bir grup doğasever tarafından Gabar Dağı'na yürüyüş gezisi düzenlendi.i.

Şırnak’ta kültür ve sanat çalışmaları yürüten Akif Özek, "Bölgede yaklaşık 2 yıldır valilik oluruyla kültür ve sanat çalışmaları adı altında keşif çalışmaları yapıyoruz. Hem havadan hem de karadan çekimlerini yapıp, buraları sosyal medyada tanıtıyoruz. Buralardaki kültür ve sanat çalışmalarımızı sosyal medya aracılığıyla gören sosyal medya fenomenleri, doğa gezginleri bizlere ulaşıyorlar. Bizim gittiğimiz rotalarda eşlik etmek istiyorlar. Biz de yaptığımız programda gerekli güvenlik önlemleri alıyoruz, gerekli yerlere bilgi veriyoruz. Buraların turizme açılmasını istiyoruz" dedi.

Gezginlerden Ayşe İlhan, "Arkadaşlarla birlikte bölgede yürüyüş yapıyoruz. Özellikle doğada saklı kalmış tabiat güzellikleri ve kültürel mirasları görmeye gidiyoruz. Gerçekten bu bölgeler görülmesi gereken çok güzel yerler. Fakat insanlar ya bunun farkında değiller ya da geldikleri yeri önemsemiyorlar. Biz daha çok buraları keşfetmeye geliyoruz. Buralara nefes almaya geliyoruz. Bu bölgeler gerçekten artık çok güzel. O yüzden mutluyuz" diye konuştu.

Profesyonel fotoğrafçılar tarafından tercih edilmeye başlanan Gabar ve Cudi Dağları, tarihi ve kültürel değerlerini fotoğraf yoluyla tanıtıyor. Bölgenin 4 mevsim fotoğraf tutkunlarına hizmet verdiğini kaydeden Rıdvan Başkurt, düzenledikleri fotoğraf gezileri ile hem doğanın her anını karelere sığdırdıklarını hem de gittikleri yerleri çekilen fotoğraflarla sosyal medya sayesinde daha geniş kapsamlı tanıttıklarını belirtti.

Şırnak'ın fotoğraf sanatı bakımından oldukça geniş bir yelpazeye sahip bir şehir olduğunu belirten Rıdvan Başkurt, “Fotoğraf çekimine ilk başladığım zamanlar hobi olarak yapıyordum. Zaman geçtikçe daha çok beni mutlu etmeye başladı. Çektiğim fotoğrafları ilk olarak sosyal medya platformunda paylaşmaya başladım. Yorumlar gelince hoşuma gitmeye başladı. Zamanla kendimi geliştirerek, artık profesyonel olarak bu işi yapıyorum. Yaklaşık 10 yıldır bölgede fotoğraf çekiyorum. Özellikle ilgi alanımda Gabar ve Cudi Dağları ile bizim geleneksel kültür konuları oluyor.

2018 yılında bu çekimlerimi fark eden turizm şirketleri oldu. Bu doğrultuda Şırnak bölgesi hakkında turlarla ilgili konuşmaya başladık. Zamanla 10-11 tur gerçekleştirdik. Gezginler geldi, gördüler, hepsi de hayran kaldı. Şırnak bölgesinde sadece doğa değil, aynı zamanda inanç turizmi, trekkingler, kamp yerleri, rafting gibi yerleri belirlemeye çalışıyoruz. Bu yaptığımız çalışmalarla insanların kafasındaki soru işaretlerini gidermeye çalışıyoruz. Bizde bu konuda katkı sağladığımız için çok mutluyuz. Bir fotoğraf, bir video ölümsüz bir eserdir. Onun için fotoğraf her zaman benim önceliğimdir" ded