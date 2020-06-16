Doğasıyla cezbeden Çambaşı Yaylası misafirlerini ağırlamaya başladı

Ziyaretçilerden Faika Erkan, şehirde bunaldıklarını, temiz hava almak için yaylaya geldiklerini vurgulayarak, "Havası, doğası, manzarası güzel. Burada rahatça gezebiliyoruz. Çünkü alan geniş, şu anda insan çok az. Rahat bir şekilde geziyoruz, temiz hava alıyoruz" diye konuştu.

Yeşilliğe bürünen doğanın kendilerini cezbettiğine işaret eden Erkan, fırsat buldukça geldikleri Çambaşı Yaylası'na havaların da ısınmasıyla sık sık gelmeyi düşündüklerini kaydetti.