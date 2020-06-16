Doğasıyla cezbeden Çambaşı Yaylası misafirlerini ağırlamaya başladı

Ordu'da doğal güzelliğiyle dikkat çeken Çambaşı Yaylası, corona virüs ile mücadelede normalleşme süreciyle birlikte misafirleriyle şenlendi. 2 bin rakımlı yaylada şehir gürültüsünden uzaklaşmak isteyenler, doğada günübirlik vakit geçiriyor.

Anadolu Ajansı 16.06.2020 - 13:38

Doğasıyla cezbeden Çambaşı Yaylası misafirlerini ağırlamaya başladı - 1

Karadeniz'in eşsiz, doğal güzelliğiyle dikkati çeken Ordu'daki Çambaşı Yaylası, coronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında normalleşmenin başlamasıyla, misafirleriyle şenlendi.

Doğasıyla cezbeden Çambaşı Yaylası misafirlerini ağırlamaya başladı - 2

Uçsuz bucaksız ormanları, bol oksijenli yaylaları, şelaleleri ve gölleriyle kendine hayran bırakan Ordu, her mevsim farklı güzellikler sunuyor.

Doğasıyla cezbeden Çambaşı Yaylası misafirlerini ağırlamaya başladı - 3

Doğa turizminde öne çıkan kentin yaylaları, son yıllarda alternatif turizmde cazibe merkezi haline geldi.

Doğasıyla cezbeden Çambaşı Yaylası misafirlerini ağırlamaya başladı - 4

Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası ve çevresindeki Turnalık Yaylası ile obalar, normalleşme sürecinin başlamasıyla gecikmeli de olsa hareketlenmeye başladı.

Doğasıyla cezbeden Çambaşı Yaylası misafirlerini ağırlamaya başladı - 5

Yayla evleri, kapılarını yöre sakinlerine açarken, şehir gürültüsünden uzaklaşmak isteyenler de doğada günübirlik vakit geçiriyor.

Doğasıyla cezbeden Çambaşı Yaylası misafirlerini ağırlamaya başladı - 6

Aileleriyle pikniğe gelen çocuklar, çayırlarda koşuyor ve top oynayarak doğanın tadını çıkarıyor. 

Doğasıyla cezbeden Çambaşı Yaylası misafirlerini ağırlamaya başladı - 7

Çimlerle kaplı yaylalarda otlayan koyun sürüleri ve büyükbaş hayvanlar da farklı bir güzellik katıyor.

Doğasıyla cezbeden Çambaşı Yaylası misafirlerini ağırlamaya başladı - 8

Sarı ve mor orman gülleri ile yüksek dağlardaki kar görüntüsü, yayla ziyaretçilerini cezbediyor.

Doğasıyla cezbeden Çambaşı Yaylası misafirlerini ağırlamaya başladı - 9

"RAHAT BİR ŞEKİLDE GEZİYORUZ, TEMİZ HAVA ALIYORUZ"

Ailesiyle yaylaya piknik yapmaya gelen Fatma Çakmaktaşı, yaptığı açıklamada, her sene daha erken piknik yapabildiklerini ancak bu yıl corona virüs nedeniyle uzun zamandır evde olduklarını söyledi.

Doğasıyla cezbeden Çambaşı Yaylası misafirlerini ağırlamaya başladı - 10

Çocukların da sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasıyla şehirden uzaklaşarak yaylaya çıktıklarını anlatan Çakmaktaşı, "Çocuklarımız daha temiz havada güzel oynasınlar diye buraya geldik. Ailecek piknik yapıyoruz. Çocuklar da burada eğleniyorlar" dedi.

Doğasıyla cezbeden Çambaşı Yaylası misafirlerini ağırlamaya başladı - 11

Evren Çakmaktaşı ise hava sıcaklığını fırsat bilerek gezmeye çıktıklarını, çocukların da evlerde bunaldığı için doğa içerisinde olmayı tercih ettiklerini belirtti.

Doğasıyla cezbeden Çambaşı Yaylası misafirlerini ağırlamaya başladı - 12

Ziyaretçilerden Faika Erkan, şehirde bunaldıklarını, temiz hava almak için yaylaya geldiklerini vurgulayarak, "Havası, doğası, manzarası güzel. Burada rahatça gezebiliyoruz. Çünkü alan geniş, şu anda insan çok az. Rahat bir şekilde geziyoruz, temiz hava alıyoruz" diye konuştu.

Yeşilliğe bürünen doğanın kendilerini cezbettiğine işaret eden Erkan, fırsat buldukça geldikleri Çambaşı Yaylası'na havaların da ısınmasıyla sık sık gelmeyi düşündüklerini kaydetti. 

Doğasıyla cezbeden Çambaşı Yaylası misafirlerini ağırlamaya başladı - 13

"YAYLA SUYU İÇMEK BENİ MUTLU EDİYOR"

Nigar Enginyurt da uzun süredir evlerde kaldıklarını, çok sıkıldıklarını aktararak, "İnşallah bu süreç geçer. Yaylalar çok güzel olduğu için buraya geldik. Ordu'dan kopan bu tarafa geliyor" ifadelerini kullandı.

Doğasıyla cezbeden Çambaşı Yaylası misafirlerini ağırlamaya başladı - 14

Yaylanın, havasının güzelliğinin yanı sıra insanlarının da sıcak olduğuna dikkati çeken Enginyurt, yayla suyunu içmenin bile kendisini mutlu ettiğini ve rahat bir gün geçirdiğini anlattı.

Doğasıyla cezbeden Çambaşı Yaylası misafirlerini ağırlamaya başladı - 15

Yayla yolunda kahvaltı hizmeti veren işletmeci Serdar Şimşek ise belli bir duraklama dönemi yaşadıklarını ancak yaz sezonunun açıldığını dile getirdi.

Doğasıyla cezbeden Çambaşı Yaylası misafirlerini ağırlamaya başladı - 16
Yerli ziyaretçilerin yanı sıra yabancı turistlerin de Çambaşı Yaylası'nı tercih ettiğini anlatan Şimşek, yaylaların dere, şelale, kanyon ve doğasıyla yurt dışından gelenlerin ilgisini çektiğini vurguladı.
Doğasıyla cezbeden Çambaşı Yaylası misafirlerini ağırlamaya başladı - 17
Doğasıyla cezbeden Çambaşı Yaylası misafirlerini ağırlamaya başladı - 18
Doğasıyla cezbeden Çambaşı Yaylası misafirlerini ağırlamaya başladı - 19
Doğasıyla cezbeden Çambaşı Yaylası misafirlerini ağırlamaya başladı - 20
Doğasıyla cezbeden Çambaşı Yaylası misafirlerini ağırlamaya başladı - 21
Doğasıyla cezbeden Çambaşı Yaylası misafirlerini ağırlamaya başladı - 22
Doğasıyla cezbeden Çambaşı Yaylası misafirlerini ağırlamaya başladı - 23
Doğasıyla cezbeden Çambaşı Yaylası misafirlerini ağırlamaya başladı - 24
Doğasıyla cezbeden Çambaşı Yaylası misafirlerini ağırlamaya başladı - 25
Doğasıyla cezbeden Çambaşı Yaylası misafirlerini ağırlamaya başladı - 26
Doğasıyla cezbeden Çambaşı Yaylası misafirlerini ağırlamaya başladı - 27
Doğasıyla cezbeden Çambaşı Yaylası misafirlerini ağırlamaya başladı - 28
Doğasıyla cezbeden Çambaşı Yaylası misafirlerini ağırlamaya başladı - 29
Doğasıyla cezbeden Çambaşı Yaylası misafirlerini ağırlamaya başladı - 30
Doğasıyla cezbeden Çambaşı Yaylası misafirlerini ağırlamaya başladı - 31
Doğasıyla cezbeden Çambaşı Yaylası misafirlerini ağırlamaya başladı - 32

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