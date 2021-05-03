Doğaya kaçış hikayeleri: 'Robinson Ziya'nın Keban Baraj Gölü'ndeki adada huzurlu yaşamı

İlerleyen yaşına rağmen çalışmaktan vazgeçmeyen Abay, 82 dönümlük ada üzerinde yetiştirdiği meyve ağaçlarını da su motoru yardımıyla ya da baraj gölünden kovayla taşıdığı suyla suluyor ve bu sayede yaz mevsiminde ağaçların kurumasını engellemeye çalışıyor.

Gün boyu adadaki doğal güzelliklerin arasında huzurlu vakit geçiren ve doğa tutkusuyla çevresindekilerin dikkatini çeken Abay'ı, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda kişi de ziyaret ediyor.