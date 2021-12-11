Doğu Akdeniz sahilleri, Avrupalı karavan tutkunlarını ağırlıyor

"TÜRKİYE'DE BİRÇOK FARKLI MANZARA VAR"

Zeytinbeli Plajı'nda havanın ve mekanın güzel olduğunu dile getiren Deufeld, "İsviçre'den yola çıktığımızda buraya gelebilmek için acele ettik çünkü burada havanın sıcak olduğu öğrendik. İsviçre'den Adana'ya 1 haftada ulaştık. En sevdiklerimiz, meyveler, sebzeler, Antep fıstığı, arkadaş canlısı insanlar, misafirperverlik, manzara. Türkiye'de birçok farklı manzara var. Çok büyük bir ülke. Sevmediğimiz ise her yer çöp, bu büyük bir sorun" diye konuştu.