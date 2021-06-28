Doğu Akdeniz su altı zenginliğiyle dalış tutkunlarını cezbediyor

İhsan Öd, bölge hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Bölgenin liman ağzına yakın olması biraz daha balıkçılığın es geçilmesine sebep oluyor. Canlılar biraz daha yoğun bu bölgede. Burayı ev olarak kullanabiliyorlar diyebilirim. Canlı bir bölge, her dalıcıya tavsiye ediyoruz. Su altı yaşamı olarak bölgemiz diğer bölgeler gibi soğuk olmadığı için canlılık habitatı devamlı barınmıyor. Canlılar körfeze giriş yapıyor, içini dolaşıyor ve belli bir süre sonra körfezi terk edip diğer denizlerimize açılıyor. Diğer denizlerde dalan dalgıç arkadaşlardan önce her canlıyı ilk defa biz görme imkanı buluyoruz"