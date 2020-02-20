Doğu Ekspresi ile kar diyarına rüya gibi yolculuk

"DOĞU EKSPRESİ KIŞIN DAHA GÜZEL"

Trenle yolculuk yapan 72 yaşındaki Mehmet Gençaslan da Kayseri'den Erzurum'a tarihi yerleri gezmek için geldiğini belirterek, şunları söyledi:

"Türkiye'yi geziyorum, öğrenciliğimden beri Türkiye'de ayak basmadığım yer yok. Bu sene Doğu Ekspresi ve kış mevsiminin güzelliklerini görmek için bu treni tercih ettim. Yolculuk esnasında kış güzellikleri ve tabiat farklılıkları açısından çeşitli yerler ve güzellikler var, manzaralar gayet güzel. Bana göre Doğu Ekspresi kışın daha güzel, hava güzel olduğu sürece manzara gayet güzel"