Doğu Ekspresi'yle masalsı yolculuk sürüyor

Kars’a bir haftalığına ailesiyle birlikte gezmeye gelen Erkan Kuyumcu, “Yaklaşık bir haftadır buradayız. Memleketimize geldik. Bu sene ki tatilimizi memleketimizde geçirmek istedik. Güzel oldu, özellikle Doğu Ekspresi ile yaptığımız seyahat bizim için unutulmazdı. Gerçekten güzel bir seyahat oldu. Tüm hemşehrilerimize Doğu Ekspresi ile yolculuk yapmalarını tavsiye ederim” dedi.